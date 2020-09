MILANOVIĆ ODAO POČAST UBIJENIM BRANITELJIMA U KUSONJAMA: ‘Ovo je jedan od prvih traumatičnih događaja, ovdje počinje pravi rat’

‘Hrvatska država je u ovom ratu pokazala velikodušnost. Donijeti zakon o amnestiji protiv svih onih koji su bili u ratu, a nisu počinili ratni zločin to je velikodušno’

U Kusonjama pokraj Pakraca obilježena je 29. godišnjica ubojstva 20 hrvatskih branitelja koji su upali u zasjedu srpskih paravojnih postrojba. Dvije godine poslije, dok su Kusonje bile pod nadzorom UN-a, ubijena su još trojica hrvatskih časnika, a njih 13 je ranjeno, javlja HRT.

Od mjesta gdje su pronađena tijela pobijenih branitelja u Rakovu potoku do mjesta pogibije u Kusonjama danas kolona sjećanja. Obljetnici su prisustvovali predstavnici županija Bjelovarsko-bilogorske i Požeško-slavonske te predstavnici gradova Pakraca i Bjelovara, a počast žrtvama danas je odao i predsjednik Zoran Milanović.

“Hrvatska država je u ovom ratu pokazala velikodušnost. Donijeti zakon o amnestiji protiv svih onih koji su bili u ratu, a nisu počinili ratni zločin to je velikodušno. To napominjem zbog paradoksa. Ovi ljudi u Kusonjama su došli u zasjedu. Na njih se pucalo. Oni koji su bili zarobljeni, oni su bili ubijeni. Kad spominjemo amnestiju, oni koji su pucali su obuhvaćeni amnestijom. Oni koji su mučili, oni nisu. I to je velika razlika”, rekao je Milanović.

Traumatični događaj

Dodao je da je to bio jedan od prvih traumatičnih događaja u Domovinskom ratu. “Ovdje počinje onaj pravi rat. Zato smo dužni jako puno jako malom broju ljudi. Kao država pokazali smo veliku velikodušnost, a to ne radi svatko. Odluka da se ne proganjaju oni koji su dignuli oružje na malu državu, to ne može svatko. Moralna snaga ovog mjesta će uvijek podsjećati da je Hrvatsku spasio mali broj ljudi s oružjem u rukama”, rekao je Milanović.