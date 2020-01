MILANOVIĆ OD PRVE SEKUNDE KRENUO U NAPAD: ‘Predsjednica je na debatu došla sa skupa koji je organizirao čovjek optužen za višestruka kaznena djela’

Zoran Milanović u uuvodnom predstavljanju nije štedio riječi o svojoj protukandidatkinji Kolindi Grabar Kitarović, niti o onima koji je podržavaju

Na samom početku predsjedničkog sučeljavanja na HRT-u, u uvodnom predstavljanju, predsjednički kandidat Zoran Milanović je iskoristio svoje dvije minute za novi napad na aktulanu predsjednicu i kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović.

Nakon što je rekao kako se mora približiti onima koji ga nisu izabrali u prvom krugu jer je svjestan razlika između sebe i njih te nakon što je poručio da će poštovati Ustav, započeo je svoj napad, najprije na aktualnu HDZ-ovu Vladu, a potom i na predsjednicu.

Pogledaj fotogaleriju

Pošast korupcije

“Borit ću se protiv pošasti s kojom se borimo i s kojom polako gubimo bitku. To je korupcija. Radi se ustvari o jednom grubom lopovluku i otimanju tuđega, posebno kada se to radi o javnoj sferi. Sadašnja Vlada i aktualna predsjednica pokazuju da, po mome shvaćanju i po nekakvom mom moralnom i društvenom kodeksu, ne razumiju razliku između javnog i privatnog, ne razumiju što je to borba protiv sukoba interesa i što je to borba protiv korupcije. Korupcija je Vladu praktički prepolovila”, započeo je Milanović, pa nastavio:

DEBATA UŽIVO: Milanović: ‘Kolinda je apsolutna zvijezda kada se treba svima svidjeti’; Kolinda: ‘Nisam! U RH sam kontroverzna osoba’

Birat će prijatelje

“Predsjednica je, praktički u ovu debatu, došla sa skupa koji je njoj u čast, po tko zna koji put, organizirao čovjek koji je optužen za višestruka kaznena djela. To ne smatram prihvatljivim. To je nešto što se u mom mandatu, kada budem vaš predsjednik, nikako neće dogoditi. Kod mene milosti prema onima koji krše zakon neće biti”, zaključio je Milanović svoje predstavljanje.

Predsjednica na to nije odgovorila, već se predstavila javnosti svojim dostignućima i diplomatskim poznanstvima. Na kraju je samo poručila kako će se odmaknuti od ideoloških pitanja.