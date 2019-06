ZORAN MILANOVIĆ SE VRATIO: ‘Nikad nisam rekao da sam pošten političar, dakle sudite me’

‘Zahvaljujem prijateljima iz SDP-a koji su me predložili i na to ne mogu ostati ravnodušan. Želim biti predsjednik jedne otvorene, moderne Hrvatske’, kazao je Milanović obraćajući se novinarima nakon objave predsjedničke kandidature

Kako se i najavljivalo, bivši premijer i bivši šef SDP-a Zoran Milanović danas je službeno postao SDP-ov kandidat za predsjednika Republike na izborima koji će biti održani potkraj godine.

Milanović je poslijepodne najprije na Facebooku objavio da ide u utrku za Pantovčak i to sa sloganom “Predsjednik s karakterom”. Nakon toga je i šef SDP-a Davor Bernardić nakon sjednice Predsjedništva te stranke potvrdio da je Milanović jednoglasno potvrđen za kandidata.

MILANOVIĆ POTVRDIO – KREĆE U BITKU ZA PANTOVČAK: Otkrio je koji će mu biti slogan, uskoro će se i obratiti javnosti

Zahvalio prijateljima iz SDP-a

“Zahvaljujem prijateljima iz SDP-a koji su me predložili i na to ne mogu ostati ravnodušan. Bez želje za to ne ideš na izbore. Želim biti predsjednik jedne otvorene, moderne Hrvatske”, kazao je Milanović obraćajući se novinarima u Novinarskom domu.

Dodao je da ima potrebu pokazati da posao političara ima smisao.

“Živimo u vrijeme promjena. Hrvatska je u stanju koje je popravljivo”, ustvrdio je dodavši kako ima potrebu pokazati da taj posao ima smisao, strast i ljubav da služiš svojoj zemlji.

Sukladno svojim ovlastima predložit ću Zorana Milanovića za SDP-ovog predsjedničkog kandidata na sljedećoj sjednici Glavnog odbora stranke. Od njega očekujem pobjedu i da funkciji predsjednika vrati dignitet. — Davor Bernardić (@davor_bernardic) June 17, 2019

‘Nisam nikad rekao da sam pošten političar’

Kazao je da u predsjedničku utrku ulazi kao ‘dark horse’. “Prvi put idem u utrku kojoj nisam anketni favorit. Svaki put sam bio pod pritiskom da moram pobijediti, sada u ovu avanturu idem rasterećeniji, ali sam svjestan da sve ovisi o meni”, ustvrdio je.

S obzirom na predizborni slogan ‘Predsjednik s karakterom’, novinari su pitali Milanovića kakav je to njegov karakter, na što je uzvratio: “Nikada nisam rekao da sam pošten političar ili pošten čovjek, pa neka ljudi zaključe kakav je moj karakter“. „Karakter se može i mijenjati, moj karakter je nešto što nosim sa sobom. Sudite mi”, pozvao je Milanović.

Raniji Milanovićev stav bio je da se predsjednik republike treba birati u Saboru, a kaže ni da ga sada nije promijenio. “Dok smo god Republika, netko mora obnašati tu dužnost. Mislim da su prečesto ljudi smatrali tu dužnost veću od sebe i često se to pretvorilo u megalomaniju. I zato sam mislio da se nešto mora mijenjati, urediti na drugi način, da se Predsjednik bira u Saboru. Ali dok se to ne promijeni, situacija je takva kakva jest i zato sam se kandidirao”, pojasnio je svoje motive.

Vidi se kao predvodnika moderne Hrvatske

Upitan čiju političku potporu očekuje, kazao je da je razgovarao s mnogima i da je podrška dobrodošla. “Kažu da sam kandidat ljevice, ali se vidim kao kandidata i predvodnika moderne Hrvatske, Hrvatske koja se ne boji, koja je progresivna, koja se ne boji drugačijeg i nije opasana bodljikavom žicom i borit ću se za nju”, istaknuo je, napomenuvši da se “zgubiti može, ali se odustati ne može”. “Nisam sam, nisam usamljen, ali sva je odgovornost na meni“, istaknuo je Milanović.

Što se eventualne potpore HNS-a, koji je sudjelovao u njegovoj Vladi tiče, ocijenio je da su otišli tamo gdje nisu smjeli te da će on svim srcem i energijom pokušati pridobiti i one koji su sumnjičavi.

Milanović nije htio komentirati mandat aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, rekavši da će to nakon četiri i pol godine ocijeniti ljudi. Ipak, dodao je da ako bi uspio biti predsjednik s karakterom, Hrvatska bi bila zemlja sa stavom. „Ne mišljenjem nego sa stavom, što prošlih godina nije bio slučaj“, ustvrdio je naglasivši da bi se u slučaju njegove pobjede “prema nama odnosili s više poštovanja. Ne zato što to osobe koje koje vode Hrvatsku ne žele, nego zato što to ne znaju”, ocijenio je.

Nije htio komentirati eventualne protukandidate koji još nisu objavili kandidaturu.

‘Suradnici će mi biti neki ljudi kojima vjerujem, ali ne slijepo’

Upitan tko će mu biti najbliži suradnici u kampanji, odgovorio je: “U mom timu ću biti ja. Znam da to zvuči egomanijački. Moji suradnici će biti neki ljudi kojima vjerujem, ali ne slijepo, i u čije kvalitete sam se uvjerio”.

Istaknuo je i kako je na SDP-ovu potporu ponosan, ali da birače ne može privući samo s Iblerova trga.

U Milanovićevoj pratnji na konferenciji za novinare pojavili su se ministar pravosuđa u njegovoj vladi i aktualni saborski zastupnik SDP-a Orsat Miljenić te glasnogovornik njegove vlade Nikola Jelić.