UŽIVO: MILANOVIĆ OBJAVIO KANDIDATURU ZA PREDSJEDNIKA: ‘Prvi puta idem u neku političku utrku, a da nisam favorit’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić nakon sjednice Predsjedništva stranke potvrdio je da će na sljedećoj sjednici Glavnog odbora SDP-a predložiti Zorana Milanovića za kandidata stranke na predsjedničkim izborima

Kako se i najavljivalo, bivši premijer i bivši šef SDP-a Zoran Milanović danas je službeno postao SDP-ov kandidat za predsjednika Republike na izborima koji će biti održani potkraj godine.

Milanović je poslijepodne najprije na Facebooku objavio da ide u utrku za Pantovčak i to sa sloganom “Predsjednik s karakterom”. Nakon toga je i šef SDP-a Davor Bernardić nakon sjednice Predsjedništva te stranke potvrdio da je Milanović jednoglasno potvrđen za kandidata.

Zahvalio prijateljima iz SDP-a

“Zahvaljujem prijateljima iz SDP-a koji su me predložili i na to ne mogu ostati ravnodušan. Bez želje za to ne ideš na izbore. Želim biti predsjednik jedne otvorene, moderne Hrvatske”, kazao je Milanović obraćajući se novinarima u Novinarskom domu.

Dodao je da ima potrebu pokazati da posao političara ima smisao.

“Živimo u vrijeme promjena. Hrvatska je u stanju koje je popravljivo”, ustvrdio je dodavši kako ima potrebu pokazati da taj posao ima smisao, strast i ljubav da služiš svojoj zemlji.

Prvi put da nije favorit u anketama

“Ovo je prvi put da u utrku idem bez da sam anketni medijski favorit. Taj teret sam nosio svaki put. Pod pritiiskom moraš znati i htjeti živjeti. Sve osim pobjede bilo je poraz i fijasko. Nisam uvijek uspijevao udovoljiti tim standardima i u ovu priču i avanturu ulazim rasterećeniji”, rekao je.

“Ljudi će zaključiti kakav je moj karakter. To ćete morati sami ocijeniti. Karakter se može i mijenjati, moj karakter je nešto što nosim sa sobom. Sudite mi”, odgovorio je na novinarsko pitanje kakav je njegov karakter, s obzirom da mu je slogan “Predsjednik s karakterom”.

“Izgubit se može, odustat se ne može. Ako bih uspio biti predsjdnik s karakterom, Hrvatska bi bila zemlja sa stavom i prema nama bi se odnosili s poštovanjem”, nastavio je Milanović u parolaškom tonu.

Nije želio komentirati dosadašnji mandat predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.