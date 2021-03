MILANOVIĆ OBJAVIO NOVE PORUKE I NAPAO PUPOVCA: ‘Milorad je falsificirao našu korespodenciju, zašto si prikrio tu rečenicu?’

Predsjednik se ponovno žestoko okomio na Pupovca

Zoran Milanović na svom je Facebooku objavio drugi dio poruka koje je izmjenjivao s Miloradom Pupovcem. Prvi je dio poruka jučer objavio sam Pupovac.

JEDAN OD NAJBIZARNIJIH SKANDALA IKAD: Pupovac objavio kakve mu poruke šalje Milanović: ‘Srami se bijedniče, naroljao si dnevnice…’

Milanovićevu objavu prenosimo u cijelosti:

“Ti, Sačić i Zekanović zajedno za apsolutne ovlasti Njonje. Bravo, Milorade! Tražit ću da USKOK istraži motive. Takve stvari se rade samo za novac i ekvivalentne usluge. Krasno društvo“ – tako je glasila moja poruka upućena Miloradu 19. ožujka. Cijela poruka! Gle čuda, u njegov „optužujući“ screenshot – koji je dilao medijima – baš nekako nije stala cijela poruka! Ili mu nije stalo do istine? Ne samo da je, očekivano, cenzurirao moje poruke kako bi se dodvorio zna se kome, Milorad je i falsificirao našu korespondenciju. Da, kao u radionici Karamarkovog falsifikatora Franje Varge, kirurški precizno je odrezao i početak moje poruke i datum slanja.

Milorade, zašto si odrezao i prikrio tu prvu rečenicu? Nije valjda da se sramiš biti u društvu Sačića i Zekanovića nakon što si skupa s njima tog dana, 19. ožujka, dizao ruku i glasao za apsolutističke ovlasti Njonji. Od tog dana dio si ekipe koja besramno vrijeđa profesoricu Zlatu Đurđević, nema nazad.

A zašto si prikrio datum kada sam ti poslao tu poruku? Zato što je tvoje bratimljenje sa Sačićem i Zekanovićem već bilo počinjeno. A moja poruka upućena tebi tog dana više nije mogla biti pritisak zbog kojeg si jučer naricao. Milorade, da nisi falsificirao, ne bi jučer mogao lagati. Već bi morao reći samo istinu: da sam te ranije dobronamjerno upozoravao na Njonjinu grabež i prokazivao namjeru kojom Njonjo želi ozakoniti svoju despociju. I ništa više. Jesu to bili pritisci? Nisu. Objavi, lopino, i te poruke, ali ne kradi, tako ti boga.

MILANOVIĆ UZVRAĆA UDARAC: ‘Plačibaba Pupovac nastavlja s lažima i glupostima. Pokaži sve moje objave, ako smiješ…’

‘Anemični stisak’

Anemični stisak koji te natjerao da 19. ožujka glasaš skupa sa Sačićem i Zekanovićem došao je od onih koji ni po Ustavu, ni po zakonu ne mogu predlagati predsjednika Vrhovnog suda. Godinama je tebi, uplakani ustavobranitelju, taj anemični stisak drag i mio, a mene jedino zanima kolika mu je ovog puta cijena. I to sam te pitao u petak, ne prvi puta. Pitao sam istoga dana kada ste, jataci, podržali uzurpatora Njonju, a ja pozvao javnost da „pomno prati kakvu će nagradu od vladajućih dobiti ti jataci, njihova rodbina i svi s njima povezani ljudi“. Jer, ponovit ću, za korupciju se mora biti kažnjen.

Riječ dvije o ustavno pravnim stručnjacima, koji u režiji lopovsko-ovršiteljske zadruge Hanza medija / Jutarnji list, za sitnu banku pričaju gluposti i blamiraj se. Profesor Smerdel (jedno piše, šesto govori) , jedan od ukupno valjda dvojice (drugi je zakinut) kojima Pravni faks nije htio produžiti status nakon što je stekao uvjete za starosnu mirovinu, vanjski član odbora za Ustav iz kvote HDZ-a, koji za to prima 2000 kn mjesečno, bezobrazno i bez trunke grižnje savjesti u današnjem lopovskom listu tvrdi da je moja tvrdnja da ga je na tu sinekuru iskrcao HDZ – citiram ‘laž’. Laže on. Kandidat ljevice i centra nije bio. Točka. Isto vrijedi i za psihotičnog političara iz Osijeka, koji se lažno predstavlja kao stručnjak za Ustav, a također je od HDZ-a regrutiran da u Odboru ,za 2000 kn mjesečno , laže i izmišlja po narudžbi. To mu je 3. ili 4. stranka u zadnjih nekoliko godina.

PUHOVSKI O MILANOVIĆU: ‘Ljut je jer je morao napraviti uzmak, a nakon ovakvih napada sada svi moramo braniti Pupovca’

Napao i Puhovskog i Šeksa

Gornji dokazi i screenshotovi zorno pokazuju o kakvim se prevarantima tu radi. Ti ‘strucnjaci’ su na temelju poluinformacije i krivotvorine kadri dodatno založiti svoju ionako devalviranu akademsku valutu.

I kakva je tu uopće ‘odgovornost’ Predsjednika za neki ‘pritisak’ ili ‘prijetnju’ saborskim zastupnicima uopće moguća, draga gospodo? Čak i da sam ove, a ne one po Miloradu lopovski krivotvorene poruke uputio prije, a ne nakon glasanja, može li se u nekom magnovenju govoriti o ‘pritisku’, ako je notorno da instrument tog ‘pritiska’ (USKOK) nije pod mojom kontrolom, već se nalazi pod paskom Mićinih principala? Tako podučavate svoje studente? Za to primate plaću iz Proračuna?

Dragi moji neisplakani i neostvareni aspiranti na crnu mantiju Ustavnog suda, mogu vam jedino takvima kakvi ste, zapjevat onu narodnu: nećete se zamantijat, niste ni prije. Je li i ovo prijetnja?

PS Dok završavam tekst, javljaju su udbaški drukeri Puhovski i Čingli Lingi Superhik Sova Šeks (ćera prikladno parkirana za predsjednicu najvećeg Suda u Osijeku). A Pupovčev kumrovečki podrep Dejan Jović, poznat po ‘znanstvenoj’ tezi da je Referendum o hrvatskoj neovisnosti 1991. bio ‘nelegitiman’, na internetu me na engleskom prljavo denuncira da sam ‘lidera Srba u Hrvatskoj Pupovca nazvao ‘prljavim’’ te još pokvareno insinuira da sam nešto slično (‘prvo sapun, onda parfem’) nedavno govorio za BiH. Lider hrvatskih Srba!? On je lider, Joviću, sitni doušniče, koliko i ti znanstvenik. Hajde nek neki vojvođanski Hrvat pomisli izvoditi ovakve svinjarije u Čaršiji! Da vidim.”, napisao je Milanović.