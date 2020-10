MILANOVIĆ OBJASNIO ŠTO JE NARIKAČA: ‘Ja biram riječi. Nisam nikoga nazvao prostitutkom i kriminalcem’; A onda je priču završio s – pornićem

Zoran Milanović nije niti u Gospiću propustio priliku obračunati se s kritičarima u svom stilu, ali je usput poručio kako zna komunicirati

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je posjetio Gospić i sudjelovao na otvaranju manifestacije “Jesen u Lici”. U svom govoru je podsjetio Ličane da se pridržavaju epidemioloških mjera, ali i istaknuo kako oni mogu kvalitetno živjeti.

“Ponašajte se kao Šveđani. Čuvajte svoje zdravlje, ali ne izgubite svoju pamet. Ovaj kraj ne treba ničiju milost. Ovdje imate krasnu zemlju, ima vas 50 tisuća, što nije nikakva drama niti poziv na uzbunu. Pedeset tisuća ljudi na ovom komadu domovine mogu kvalitetno živjeti”, poručio je Milanović u svom govoru.

MILANOVIĆ OPET ŽESTOKO PO OREŠKOVIĆ I KRITIČARIMA: ‘Želiš da te se tretira kao Amazonku? Onda budi spremna’; A tada je spomenuo ring i nož…

O kriminalcima i prostitutkama

Potom je dao izjavu medijima u kojoj se osvrnuo na iste teme o kojima govori gotovo cijelog ovog tjedna. Kaže kako čeka da nadležna tijela, uključujući i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, reagiraju na izjavu Dalije Orešković da su se u Slovenskoj 9 okupljali kriminalci i prostitutke. Istaknuo je pritom kako ne misli da je izvrgnut kritikama više od drugih.

“Imate nekoliko ljudi koji misle da prostački i nasilno vrijeđati svakoga, a kad ih se, ne krivo pogleda, nego pogleda, dižu se na zadnje noge. To je nemoralno. Dva dana sam čekao da netko reagira. Zašto nije rekla, s obzirom na to da imamo kriminalke u Hrvatskoj, kriminalke i žigola? Kako je našla baš te uloge za muškarce i žene?”, pita se predsjednik te se potom sukobljava s pravobraniteljicom Višnjom Ljubičić.

“Ljubičić šuti dva dana na jedan divljački ispad. Ona je sve sortirala. Jučer sam pitao novinare – kako se zove pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Devet godina je ta osoba na toj poziciji. Dolazimo inače do toga da razmislimo bi li to sve trebalo objediniti pod javnim pravobraniteljem. Ta izvješća ne valjaju ništa, od gospođe Ljubičić. S obzirom na to da se nju može lagano smijeniti. Ti ljudi jako paze što pišu u izvješćima. To Lori Vidović ne mogu napraviti”, ustvrdio je.

PRAVOBRANITELJICA JE RAZOČARANA MILANOVIĆEM: ‘Njemu pitanja seksualnog uznemiravanja nisu u fokusu interesa’

URED PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA: ‘Žalosno je da Milanović ne zna tko je na čelu ove institucije’

O Plenkovićevim ‘magarcima’

Pojasnio je i svoju izjavu otprije šest dana u kojoj je rekao kako su “tamo (u Slovensku 9 op.) dolazili ministri iz Plenkovićeve vlade kao zadnji magarci”. Potom se vratio na “samodopadne narikače”.

“Nikoga nisam nazvao magarcima nego sam rekao da su ispali magarci, pridjevi su bitni, ne magarac nego namagarčen, Apsolutno prikladno, nego što je prikladno. Što znači da ja krivo komuniciram. Ja se ne izdajem za dobrotvora i šarlatana, ja biram riječi. Mislim da hrvatski treba više učiti u školama, namagarčen ne znači magarac, ja nisam namagarčen. Ja odgovaram više za sebe, a ministri ovise više o premijeru. Ja stalno računam da razgovaram s educiranim ljudima. Reći za nekoga da je samodopadna narikača ima svoj jasan tradicijski koncept u Hrvatskoj. Narikače dođu, otplaču, obrišu suze i odu. Nisam nikoga nazvao prostitutkom i kriminalcem, slažemo li se?”, ponovno je upitao.

MILANOVIĆ SE OPET RASPIŠTOLJIO: ‘Bilo je puno hrane koju je trebalo baciti, tamo smo se našli. A Plenkovićevi ministri kao zadnji magarci…’

MILANOVIĆ PLANUO NA OREŠKOVIĆ I PULJAK: ‘Jučer sam tim samodopadnim narikačama propustio reći što sam trebao’; A onda je krenuo…

Kruhoborci i pornografija

Osvrnuo se i na prijavu GONG-a Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa zbog “kršenja propisa o sukobu interesa uslijed boravka i druženja u ‘klubu’ bivšeg direktora Janafa”. Članove te udruge nazvao je “kruhoborcima”.

“Tko je GONG? Kako se zove osoba koja me prijavila? To su ljudi čiji bivši predsjednici se udomulju u SDP-u. To su kruhoborci, bore se za tuđi komad kruha cijelo vrijeme. Odazvao bi se se po sudskom nalogu nekome. Za razliku od mogu legitimnog puta u Albaniju, ovdje naprosto nema dokumentacije. Netko vas prijavi zato što ste bili negdje gdje su odlazili i akademici. Prostor koji ima svog vlasnikog legalnog, gdje nikakvu uslugu ne mogu primiti. Nekakav sitni mentalitet te prijavi povjerenstvu. Tko su ti ljudi? Tko je osoba koja je preuzela odgovornost da napravi tu nečasnu stvar? Kako se mogu obraniti o tome, tako da kažem da je sve bila šala?”, zaključio je i osvrt na tu temu pitanjem.

Ponovno je nabrojao tko je sve bio u klubu Dragana Kovačevića. “Ja tamo ne idem. Kad sam bio, bio sam s dvije, tri osobe. Te su osobe sad zahvaljujući diskreciji DORH-a puštene u novine, njihova imena su poznata. Hoće li reagirati pravobraniteljica ili to opet moram ja? Kakvi su to standardi? Ili kada moj prijatelj Peđa Grbin jučer izjavi da to pravo demonstriranja ne smije nikome oduzeti, i da se to posebice ne smije napraviti. Što to znači, da se političke suparnike ne smije verbalno napadati? Kandidat za predsjednika SDP-a nažalost nije uspio složit’ suvislu rečenicu. Ako tako misli vodit’ stranku, ne bu dobro”, rekao je Milanović.

Na kraju je, konstatirajući da će sve izići na vidjelo, zaključio: “Istina nije voda duboka, već jako plitka u kojoj se sve jasno vidi. I to što se vidi, vidi se kao u porniću. It’s a porn.”

OREŠKOVIĆ OTKRILA ŠTO JU JE ZAPEKLO OD MILANOVIĆEVIH KOMENTARA: ‘Ovaj puta se našao s pogrešne strane vrata’