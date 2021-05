MILANOVIĆ O VEĆEM BROJU HRVATSKIH VOJNIKA NA KOSOVU: ‘To nije provokacija Srbiji, ali da sam znao da im toliko smeta…’

‘Srpske vlasti ne znaju kako da se izvuku iz te klopke u koju su sami upali prije 30 godina s Miloševićevim orgijanjem po Kosovu koji je izazvao rat u Jugoslaviji i ne znaju kako izaći iz toga’

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u subotu da povećanje broja hrvatskih vojnika na Kosovu nije “nikakva provokacija” Srbiji, već da srpske vlasti ne znaju “kako da se izvuku iz klopke u koju su sami upali prije 30 godina s Miloševićevim orgijanjem po Kosovu koji je izazvao rat u Jugoslaviji”.

“Nije to nikakva provokacija Srbiji. Srpske vlasti ne znaju kako da se izvuku iz te klopke u koju su sami upali prije 30 godina s Miloševićevim orgijanjem po Kosovu koji je izazvao rat u Jugoslaviji i ne znaju kako izaći iz toga. To je kao rad nedjeljom, ne, konstantno manipuliraju s tim. Ali rad nedjeljom je jedna benigna tema, a pitanje neovisnosti i položaja albanskog naroda je tema koja je dovela do rata i to nekoliko ratova”, rekao je Milanović novinarima u Đakovu.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u petak da Srbija želi imati dobre i korektne odnose sa svima u okruženju, a postupci i izjave iz Hrvatske nisu izraz poštovanja prema Srbiji već pokušaj da je ponizi.

Prisutnost hrvatske vojske na Kosovu

Vučić je ustvrdio kako je Hrvatska mogla odbiti KFOR te da je takva odluka donesena da bi se “dodatno ponizilo Srbiju”. No Milanović je podsjetio da je hrvatska vojska na Kosovu već godinama, a sad je prisutnost povećana nakon što su hrvatski vojnici napustili Afganistan.

“Ja sam već potpisao tu zapovijed, ali sad da sam znao da ih to toliko smeta, možda bismo razgovarali, bez ruganja”, rekao je hrvatski predsjednik. Što se tiče prisutnosti hrvatskih vojnika u drugim zemljama, rekao je da hrvatski vojnici ne moraju uvijek negdje biti i da im je primarna zadaća štititi Hrvatsku.

“Hrvatski vojnici su prije svega tu da štite Hrvatsku. To im je glavna i jedina osnovna zadaća, a ovi drugi oblici suradnje su dobrodošli”, rekao je vrhovni zapovjednik oružanih snaga RH.

‘Kosovo je država koju je praktički priznala cijela EU’

Dodao je da nije mislio da će “ljude u Beogradu, konkretno Vučića” smetati povećana prisutnost hrvatskih vojnika na Kosovu.

“Kosovo je država koju je priznala praktički cijela EU, osim pet država od kojih dvije razumijem zašto nisu, a za tri ne razumijem jer sam to pratio i razgovarao s premijerima i predsjednicima svojevremeno više puta”, rekao je Milanović. Cipar, Grčka, Rumunjska, Španjolska i Slovačka članice su EU-a koje nisu priznale neovisnost Kosova.

Milanović povećanu prisutnost vojnika na Kosovu odbacuje kao provokaciju, a reakciju Srbije opisuje kao “način da svoje birače drže u tenziji jednog nezavršenog rata što rade već 30 godina”, a što smatra nezdravim.

“Hrvatska je imala ogromnu štetu od rata. Emotivno i materijalno. Srbija puno veću. Ja sam hrvatski predsjednik, nisam predsjednik Srbije, ali ne možeš ne vidjeti. Koliko god se Đakovo nije razvijalo kako je trebalo i postalo još bogatije, toliko je Paraćin nažalost stao tamo di je bio 80-ih godina”, rekao je Milanović.

‘Hrvatska i Srbija nisu u ravnopravnom položaju’

Predsjednik najmlađe članice EU-a poručio je da srpske vlasti “sve rade da ne uđu u Europsku uniju, a kao pregovaraju”.

“Mi nismo u ravnopravnom položaju. Mi smo članica EU-a, oni nisu. I ako žele ući moramo razgovarati. Nama nije padalo na pamet da se tako bezobrazno i drsko ophodimo s državama; sa Slovenijom koja je manja od Hrvatske, ali je bila članica EU-a.”

Srbija ima status kandidatkinje za EU od 2012. godine, pristupni pregovori traju od 2014., a privremeno je zatvorila tek dva poglavlja.

“Mi nismo u istom položaju. Ja ne želim taj položaj koristiti za ucjenjivanje, ali imam dojam da na drugoj strani uopće ne postoji stvarna ambicija da Srbija za 15 godina uđe u EU. To je možda zato što bi svi koji sad vladaju Srbijom, morali tražiti domovinu negdje drugdje”, dodao je Milanović.