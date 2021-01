MILANOVIĆ O URUŠAVANJU OBNOVLJENIH KUĆA: ‘Nadzorni inženjeri moraju odgovoriti na neka pitanja’

‘Kuća koja je obnovljena 1998. godine i koja je certificirana kao nova mora trajati puno duže i biti otporna. To nije ‘vikend-šalovanje’, to je ozbiljan posao za koji je netko plaćen i koji je financirala država’, kazao je Milanović

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović istaknuo je u četvrtak kako je obnova kuća nakon Domovinskog rata bila ozbiljan posao te da nadzorni inženjeri koji su sudjelovali u tome trebaju dati odgovore zašto su se neke obnovljene kuće urušile u potresu.

“Ako je projekt ispravan, onda je odgovornost na nadzornom inženjeru – on je to potpisao, preuzima stručnu i kaznenu odgovornost. Ako su ljudi kod kojih je uspostavljen taj uzročno-posljedični niz živi i dostupni, oni moraju barem odgovoriti na neka pitanja, nije to nikakva hajka”, izjavio je Milanović nakon što se javno cijepio protiv koronavirusa.

“Kuća koja je obnovljena 1998. godine i koja je certificirana kao nova mora trajati puno duže i biti otporna. To nije ‘vikend-šalovanje’, to je ozbiljan posao za koji je netko plaćen i koji je financirala država”, dodao je i napomenuo da je i sam uočio na ulazu u Glinu da su se urušile kuće koje su bile obnavljane.

Milanović je podsjetio da je obnovljeno ili nanovo izgrađeno tisuće tipskih kuća.

“Hrvatska je napravila ogroman posao u drugoj polovici 90-ih godina, obnovljeno je ili nanovo izgrađeno tisuće tipskih kuća. To je posao na kojem su zaradile stotine hrvatskih firmi i nadzornih inženjera. One moraju biti zaštićene od potresa, odnosno ne urušiti se”, rekao je Milanović.

‘Nije sve ratno profiterstvo’

Napomenuo je i kako se ne može sve označiti kao ratno profiterstvo i da kod toga treba biti oprezan.

“Nije sve ratno profiterstvo, ali to je posao za Državno odvjetništvo da utvrdi okolnosti kaznenog djela, namjeru ili nemar ili pohlepu… teoretski da, ali s tim treba oprezno”, rekao je.

Spomenuo je i statičare koji volontiraju na terenu i istaknuo da zaslužuju odlikovanje.

Osnivanje Stožera za uklanjanje posljedica potresa ocijenio je dobrim, ali i dodao kako je to trebalo napraviti prvi dan. Rekao je i da je stanje na terenu teško, ali nije kaotično.

Predsjednik RH povukao je paralelu i s poplavama u Gunji ocijenivši kako su tamo okolnosti bile puno lakše, te da je ovdje riječ o puno većem području, potresi se ponavljaju pa zato treba imati toleranciju i razumijevanje.

Milanović je odgovorio i na pitanje pokušava li netko demontirati državu, kako je premijer Andrej Plenković opisao kritike na račun reakcije nekih državnih tijela na potres kod Petrinje.

“To me sad pokušavate posvađati s Plenkovićem…. Ne znam, bio sam premijer i imao čvrsto konsolidiranu vlast. Kad si na toj poziciji, logično je da si uvijek meta. Napadali su mene, tako napadaju i njega, ali da vidim neku zavjeru u tome… mi smo legitimna meta. Primaš udarce i zadaješ ih”, zaključio je Milanović.