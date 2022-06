Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović održao je konferenciju za medije u Uredu predsjednika Republike na kojoj je glavna tema bila ulazak BiH u Europsku uniju.

"Tema BiH i statusa Hrvata tamo i uzimanje svih prava, to je nešto što je vitalni nacionalni interes. Previše je Hrvatska u 30 godina napravila i u nama nema želje za osvetom. Jednostavno rješavanje situacije u BiH i da BiH postane članica EU", rekao je Milanović pa dodao:

"I sada prije nekoliko dana, ukazuje se prilika... I eto, prije nekoliko dana idu tri svjetska čelnika, Francuske, Italije i Njemačke, eto našao se i rumunjski predsjednik tamo i govori se o tome da oni u ime svih članica EU govore kako su oni za da Ukrajina uđe u EU. U redu, neka Ukrajina dobije status kandidata, ali ona, kao i Moldavija, ima neke goleme probleme. I eto Europska komisija je 'on board', kaže da može i piše se preporuka već. I sada imamo priliku reći BiH, eto niste sami, i vi ćete jednoga dana ući u EU. I računaš, to je to. Ne radi se sada o tome da moraš blokirati Finsku i Švedsku, nego ajmo sada napraviti nešto oko BiH. Tko je protiv toga? Ima li neki pakleni plan da se to spriječi?"

'Pozivam HDZ-ovce da se priberu'

"Vidjeli smo prekjučer da je žurno parlamentarna skupština BiH, u kojoj su predstavnici svih mogućih stranaka, donijela odluku da se što prije da status kandidata. Za to su glasali svi. Potpisuju se ljudi iz stranke Milorada Dodika, i HDZ je tu, znači svi stoje iza tih potpisa i oni svi to žele odmah. I to ide u Bruxelles. Istovremeno, slovenski predsjednik piše jedno pisme u kojem u koordinaciji sa slovenskom vladom traži da i oni odmah dobiju status kandidata", pojasnio je predsjednik.

Zatim je pozvao HDZ-ovce "da se priberu i da se malo umiju".

"Ovo već izlazi iz sfere stvarnoga. Ja se moram sramotiti, kao i većina Hrvata, da ovakva pisma piše slovenski predsjednik, a ne premijer naš. Ovo je dogovoreno, i hvala mu na ovome. A razlog zašto ga ja nisam potpisao je jer sam Hrvat. Čak i da smo sami u ovoj stvari, mi, Hrvatska, mi imamo pravo to reći. Može Ukrajina? Ruše se svi kriteriji. Ajmo dati BiH najviše što možemo dati u ovome trenutku. Tko su ti koji su protiv? Njemačka diplomacija? Neka kažu. Godinama rade protiv BiH. Čije smo mi budale?"

Važno pitanje za Plenkovića: 'Za koga radiš?'

Komentirao je i premijera Andreja Plenkovića.

"To je privatna politika. Plenković opstruira izbor ambasadore. Imenovali smo jednog ambasadora, na Plenkovićevu molbu. Nisam postavljao pitanja. S gospodinom Plenkovićem se ne može normalno razgovarati. Baca frazetine. Pitam te, čovječe, za koga radiš. Ako kažeš da je uvjet za kandidaturu BiH za članstvo u EU promjena izbornog zakona koji vlasti u BiH ne žele promijeniti. Dakle, dame i gospodo, običan balkanski privatluk. Evo, ovo je nova epizoda. Sad želim komadati BiH tako da uđe u EU, barem za sto godina."

"To je happy hour. A kada je happy hour, onda svi piju jeftinije, ne samo jedan. Naprosto, cuga je jefitinija. Kako se odjednom dogodilo da se Europska Komisija probudila i sada kaže da može?"

O sastanku s Plenkovićem je rekao: "Ta šansa je propuštena. Ne promašena, nego propuštena. To je kao da ti ide lopta, a ti odlučiš zapaliti cigaretu, i još piješ onu cugu iz happy houra. Plenković stalno nešto glumata, stalno je gore-dolje, razgovara. Opet me sram, brate. BiH treba malo progledati kroz prste, kao i Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori. Situacija je očajna!"

Na pitanje novinara o tome što očekuje danas u Bruxellesu od Plenkovića je poručio kako "ništa ne očekuje".

"Njegovo dosadašnje ponašanje pokazuje da ne treba očekivati ništa. I dalje stojim kod blokade Finske i Švedske, ali je sada u prvom planu Turska i njeno protivljenje ulasku Finske i Švedske u EU. Kada bi Turska rekla da mogu ući, ja bih se opet borio protiv."

Za kraj je poručio: "Molim savjete kako bi trebao izgledati protokol primanja visokih dužnosnika. To se u ovoj kući radi 30 godina, to je propisao Tuđmanov protokol. Ovo što se dogodilo ovdje, ja sada ne bih pričao o tome, ne radi nas, nego radi drugih. Možda je sramotno da dužnosnici čekaju mene 60 sekundi. Malo se ponašamo kao vlasnici provincijskih pansiona. Nije baš gost uvijek u pravu."