Zoran Milanović, predsjednik RH, sudjelovao je na otvorenju sajma „Modular Homes Expo“. Nakon obilaska izložbe montažnih i modularnih kuća, dao je izjavu za medije.

Kako je moguće da tri godine nakon potresa Banovina nije dobila niti jednu modularnu kuću, pitali su novinari Milanovića. Predsjednik je kratko odgovorio: "To morate pitati Vladu".

Suci su najavili da od ponedjeljka idu u štrajk. Milanović je kazao kako suci poput svih ostalih uspoređuju svoje plaće s drugima.

"Zaključili su da je to nepovoljno za njih i idu u štrajk. Nemam problem s tim, ali imam problem da dva tri suca, od njih recimo 1700, divljaju u medijima i onda nakon toga pišu presude. Znate na koga mislim. Suci nisu političari. Imaju ogromnu moć. Ogromna većina taj posao radi odgovorno sa sviješću koliki je pritisak i kolika su očekivanja, ali znate da uvijek ima kukolja", kaže.

Nada se kako štrajk neće dugo trajati

Milanović se nada kako štrajk neće dugo trajati. "Suci gledaju oko sebe i vide kako se drugi uspijevaju izboriti, a kada se država vodi parcijalno, uvijek će negdje voda puštati. Jako je važno da se ljudi osjećaju ravnopravno i da su vrednovani na isti ili sličan način kao oni s kojima se mogu uspoređivati", istaknuo je.

Osvrnuo se i na tragediju u Beogradu. "U slučaju da ta psihoza krene i da se rasplamsa, imat ćemo raslojavanje kakvo u Hrvatskoj nismo imali desetljećima. Oni koji si to mogu priuštiti, gradit će škole za svoju djecu ili će ih slati u škole koje će imati dva metra bodljikave žice i rovove, zbog zaštite od ovakvih katastrofa koje prijete izvana, a oni koji ne mogu onda će slati djecu u javne škole u kojima će kvaliteta biti na razini onih u SAD-u, gdje živiš - takva ti je škola. Hrvatska je u tom smislu bila jedna uspješna priča. U Hrvatskoj ne samo da je bila sigurnost, nadam se da je i dalje, već je bilo praktički svejedno gdje živiš", rekao je Milanović.

Izrazio je svoju sućut predsjedniku Vučiću.

Dodaje da je dječak očito imao plan. Netko ga je sprijateljio s oružjem, naučio ga kako da rješava stvari. Izgleda da je imao viosku stopu uspješnosti u eliminaciji ljudskih života. To se uči, to nije naučio s televizije, naglasio je.

'Prčkanje po poreznim stopama'

Osvrnuo se i na najavu poreznog rasterećenja i rasta plaća i rekao je da se takve stvari nikada ne rade bez političkih motiva.

"Drago mi je da više ne koristite izraz reforma jer ovo to nije, ovo je prčkanje po poreznim stopama, kazao je."

"Oni koji imaju velike plaće ili veliku imovinu, na neki način to legalno skrivaju jer ih ne zahvaćaju porezne škare. Ovo s ukidanjem prireza, to se tako ne radi. Ne možete lokalnoj samoupravi na takav način izbiti prihod, dovesti je u nelagodnu poziciju da se mora pravdati pred biračima, pred građanima Zagreba, Rijeke i Splita, najvećih gradova u kojima HDZ nije na vlasti, i ne možete mi reći da je to slučajno. To su jeftini štosevi", poručio je.