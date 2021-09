Ni za koga ne navijam, ali ako su ljudi privedeni, onda onaj koji je to učinio ima razloga zašto je to učinio, komentirao je predsjednik Zoran Milanović akcije USKOK-a i policije u Međimurju, u sklopu koje je uhićen međimurski župan Matija Posavec, a osumnjičen je i SDP-ov zastupnik Stjepan Kovač .

Govoreći o izboru predsjednika Vrhovnog suda, Milanović je rekao da po Ustavu on kao predsjednik bira kandidata.

'Sucima koji imaju potrebu biti pred kamerama naprosto ne vjerujem'

"Ovo predlaganje programa izgleda kao biranje predsjednika Vlade, a ne predsjednika Vrhovnog suda. Ustav je vrlo jasan, predsjednik predlaže, Sabor prihvaća ili odbija, neka tijela prije toga daju mišljenje koje nije obvezujuće. Da smo se držali Ustava, mogli smo se uskladiti. Kandidat je sudac Dobronić, i mislim da će Hrvatskoj učiniti dobro, ako Dobronića potvrde", rekao je Milanović.

"Sucima koji imaju potrebu biti pred kamerama naprosto ne vjerujem, sumnjam u motive takvih ljudi", rekao je Milanović.

'To sijanje panike je šteta. Slušam samo gluposti. Ovo već lagano ljudima ždere živce'

Kad je u pitanju epidemija, Milanović je rekao da se ne može održati kultura potpune sigurnosti. "Živimo u realnom svijetu i opasnosti postoje. Prema tome, života bez rizika nema. Isto tako, života bez bolesti nema, napravi sve što možeš, iskoristi nevjerojatan uspjeh znanosti. Cijepi se, pa se cijepi još jednom. Iskorijeniti covid očito je nemoguće. To sijanje panike je šteta. Naprosto nema apsolutne sigurnosti, nema života bez rizika i opasnosti da se razboliš", rekao je Milanović.

"Od nove godine ja slušam samo gluposti. Dosta više priče o tome. Moj mlađi sin je konačno krenuo u školu", rekao je Milanović.

"Baš me briga, dovoljno smo procijepljeni. Nećemo ići više od 50 posto. Ako je cilj, a moramo znati što je cilj ovog mahnitanja, ako je cilj potpuno iskorijeniti virus, onda imamo cilj. Ja to nisam čuo. Ako mi netko kaže da je to cilj, ja ću mu reći da je van pameti. Sve drugo je prilagodba i nastavak normalnog života", rekao je Milanović.

"Australci imaju opsesivnu kulturu izolacije i karantene i što im se događa? Nikako da se to nauči. Ovo već lagano ljudima ždere živce. I za kraj, ponovit ću svoje riječi iz prosinca. Onog trena kad bude više cjepiva, nego onih koji se žele cijepiti, priča je gotova, pod pretpostavkom da je cjepivo djelotvorno, a jest djelotvorno i štiti", rekao je Milanović.