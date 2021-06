Predsjednik Zoran Milanović boravi danas na Krku gdje je odgovarao na pitanja novinarima o aktualnim temama. Na početku je komentirao današnje uhićenje sudaca u Osijeku.

"Ne znam detalje. Čuo sam da su privedeni, da su u istražnom zatvoru. Vidjet ćemo što će biti. To su tri suca, sistemski poremećaj. Nema tu pravosuđa, postoji jedna polufikcija da Vrhovni sud kojem je osnivanje suda oduzeto glave to je protuustavno, da na čelu Ustavnog suda je osoba koja bi nekim postupcima, stavom i pokretanjem nekim pitanjima mogla činiti razliku. Ja sam predložio Zlatu Đurđević. To je HDZ-ovo pravosuđe i to Plenković štiti", rekao je Milanović i nastavio.

"To je sustav, to je mreža. Naravno da je sve funkcioniralo k'o podmazano dok nije postalo javno i nije se moglo skrivati. Sve dok nije reagirao medo - Uskok, malo i divlji. Očekivan je i svaki ishod debate na Ustavnom sudu, to su stranački ljudi. Kao i plandovanje i krkanje predsjednika Ustavnog suda sa svim svojim prijateljima iz HDZ-a", kaže predsjednik.

Osvrnuo se ponovno i na spor oko izbora Zlate Đurđević:

"Hoće li ljudi doći u Sabor ili će se sakriti, polemizirati. Ovo je vrlo ozbiljno pitanje. Koji su ti argumenti, kršimo zakon. Nije ga prekršila, oni ga krše. Zato jer je žena? Jer nije kompetentna? Bogami je. Zašto su protiv? Jer nije iz HDZ-a. E, baš zato."

'Ode se na tvrđavu pa sve završi Thompsonom'

Osvrnuo se i na aktualnu raspravu oko mjesta obilježavanja obljetnice akcije 'Oluja':

"Moramo paziti da ne radimo nepravdu lokacijama gdje su naši dečki ginuli za domovinu. Želim skrenuti pozornost na još jednu stvar - o tome će se još pričati. Trebalo je Kninu da ih se Račan sjeti. Malo je bizarno da se tamo moralo početi slaviti 2000. godine. Nisam rekao da sam protiv. Trebamo vratiti duh pravde gdje se završavao rat. Do 2011. u Kninu, o kralju Zvonimiru o kojem pojma nemaju, nije bilo govorancija, možda griješim za godinu dvije. Išli smo na tvrđavu, družili se i svatko svojim putem za vrijeme Sanadera. Onda je došla ideja o spomeniku u kolodvoru u Kninu koji Vlada prethodna nije financirala, moja vlada je morala. Prvo su počele proslave u Kninu. Pa je to izgledalo 'low profile'. Da se ode na tvrđavu i da se priča završi koncertom, Thompsonom - nekom koreografijom. Da bi se 2011. negdje pretvorilo u govoranciju. Znam da Plenković već sad piše kao zec hipnotizirani. Znam da je Gotovina jednom govorio, jer zna granicu - jednom i ne treba više. A ovo radi Plenković koji se pojavio 2016.", kaže Milanović.

'Glavno da je Mladić u zatvoru, grozan tip'

Predsjednik je komentirao i jučerašnju presudu Ratku Mladiću:

"Glavno da je u zatvoru. Lijepo mu je tamo. To je grozan tip, sociopat. Sad ću stati, zbog Pupovca. Sutkinja iz Zambije imala je drugačije mišljenje, zanimljivo je to. Postupak je strašan. Prag za dokazivanje genocida dosta je visok. I treba ostati, jer će u protivnom svatko reći da je genocid. Po meni je Srebrenica genocid. Nema sličnog događaja u zadnje vrijeme. Sjetite se da su našim generalima lijepili sve i svašta. On je osuđen za genocid, to je i bio genocid. Svinjski plan da se pobije sve što je muško i što može nositi pušku. "