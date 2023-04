Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao danas u Opatiji na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 30 godina Primorsko-goranske županije. Na svečanosti, koja je počela u 12 sati se prigodno obratio predsjednik Republike, a nakon svečanosti je dao izjavu za medije.

Izjavio je kako u pristojnoj državi ljudi poput Turudića nikad ne bi bili suci.

"Ja ne komentiram i ne kritiziram suce ako se oni ne ritaju i ne guraju u javni prostor. Sudaca ima ih puno, većinom su to ljudi uredni. Međutim, ovih par nasilnika i mutnih tipova, ti ljudi imaju poziciju polubogova i njih, čak i kada bi bili ispravni ljudi, a nisu, nego su užasno opasni i mutni tipovi bi trebalo kritizirati jer su inače nedodirljivi. Taj ture bure turudija je jedna politička propalica", rekao je Milanović.

"Sudio je konjokradicama i švercerima duhana. Došao je u Zagreb preko HDZ-a i došao je na najkompleksniji sud u Zagrebu. Došao je u Zagreb i preko HDZ-a, meteorski napredovao. To je čovjek vrlo skučenih intelektualnih osobnosti”, komentirao je Milanović.

Osvrnuo se na Plenkovićevu izjavu da su se kod Milanovića opet pojavili "šmrkavi tikovi".

"Anemični ne može dva skleka napraviti, a komentira tuđa fizička svojstva. Ja imam problema s alergijama, imam ih cijeli život i šmrcat ću i dalje. On će se nekome rugati, ne može dva skleka napraviti, tri čučnja. A on ako ima neke druge aluzije, neka kaže. Ali za to nema hrabrosti", rekao je predsjednik.

Ne vidi na čemu bi Plenkoviću trebao zavidjeti.

"Na glupostima koje priča, na zaštiti kriminalaca i sumnjivih tipova? Ja mu ne zavidim na tome. Ja to nisam radio", ističe je i dodaje da njega jedino zanima tko krade i tko štiti lopove.