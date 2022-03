Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, na današnjoj press konferenciji govorio je o padu letjelice u Zagrebu. Kazao je kako postoje novi detalji, ali kako on o njima ne može govoriti.

Prije nekoliko dana krenulo se govoriti i o sustavu Patriot, sustavu koji je američka vojska nedavno instalirala u Poljskoj u sklopu obrane NATO saveza. Ti američki sustavi nalaze se u Njemačkoj, odakle ih američka vojska razmješta po Europi. Sustav Patriot sadrži multifunkcijski radar koji istovremeno obavlja promatranje zračnog prostora, otkrivanje i praćenje cilja i raketnog projektila, označavanje cilja i predaju komandi za vođenje rakete.

Skupo vojno sredstvo

Patriot ima i kontejner s četiri cijevi koji služi za transport, čuvanje i lansiranje projektila. Ukupna masa rakete je 1000 kg, a s kontejnerom 1600 kg. Projektil se sastoji od balističke kape, sistema za navođenje, bojeve glave, pogonske grupe i sustava za upravljanje. Bojeva glava teška je 70 do 80 kg, a može biti klasična ili nuklearna. Operativni domet rakete je od 70 do 160 kilometara ovisno o vrsti rakete koja se koristi.

Riječ je o iznimno skupom vojnom sredstvu, a dosad su ga kupile Poljska i Rumunjska. Američka vojska ovaj je sustav dopremila prošle godine u bazu Zemunik u sklopu vojne vježbe Astral Knight 21.

Milanović: 'Ma kakav Patriot'

Milanovića su danas novinari upitali za sustav Patriot, na što je on odgovorio:

"Ma kakav Patriot. Ljudi koje ste odbili kad su nam davali poklon bi sad da poklone Patriot. Tko će raditi na Patriotima? Kondukteri ZET-a, vi, ja? I što će nam Patriot? Raketira li nas Hezbolah svaki dan?

Plenković sad igra nekakvu svoju igricu, ali ako u tome uspije svaka čast. Ako to dobije besplatno. Znate koliko to vremena i novca iziskuje? Neka se vrati s nosačem aviona, mi smo ipak pomorska država. Ako će netko dobiti patriote, a vjerojatno neće, to će dobiti države na prvoj crti, a ne Hrvatska na trećoj crti. Nije ušlo u priopćenje da je stanje nezadovoljavajuće, a sad ideš po Patriote. Ma nemoj."