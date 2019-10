MILANOVIĆ O ŠTRAJKU PROSVJETARA: ‘To je 400 milijuna kuna godišnje, ja bi to dao. Ovo što radi Vlada je političko samoubojstvo’

Smatra kako bi plaće trebalo povisiti prosvjetarima i medicinskim sestrama jer su one prioritet

Predsjednički kandidat Zoran Milanović boravi u Čakovcu gdje je odgovarao na pitanja novinara. Govorio je o štrajku prosvjetara i tome kakve je razlika između situacije kada je on bio premijer 2015. godine i danas. “To je trošak koji si Vlada može priuštiti. To je 400 milijuna kuna godišnje, ja bi to dao”, kazao je, javlja N1.

“Ne možete uspoređivati 2015. godinu kada je nekoliko godina naš glavni posao bio osigurati isplatu plaća i danas. Mi smo 2012. godine morali kretati od početka. 2015. smo bili u trećem kvartalu rasta i tada je poruka sindikatima bila: ‘Vi ste nakon izbora prvi’. Danas kada je naslijeđen taj suficit proračuna koji traje tri godine, ja ne znam zašto Vlada ne pristane.”

Kome bi trebalo povećati plaće?

Smatra kako ispunjenje zahtjeva ne bi dovelo do povećanja plaća svima. “Ne mogu svi dobiti uvijek isto jer nisu svi poslovi isti. Diplomati ne mogu dobiti više. Ljudi koji zarađuju preko 15.000 kuna, a koji su u ove tri runde poreznih izmjena dobili veće plaće od onih koji su plaćeni slabije, kao recimo profesori, ne mogu dobiti više.”

“Neću ja skakati na svaki zahtjev udruge, interesne skupine, sindikata da bi napakostio Vladi. Ja ne znam zašto ova Vlada poslovno radi protiv sebe. Kao i jučerašnji nastup premijera na press konferneciji. Te mi stvari nisu jasne.”

Zapitao se: “Zašto Vlada u ovo vrijeme ide zaoštravati odnose? To je političko samoubojstvo.”

Pomoć potrazi za Miškićem

Smatra kako su učitelji, profesori i medicinske sestre prioritet. “Mi smo demokratska država, imamo policiju, nismo policijska država. Rekao sam vam, neću se dodvoravati nikome. Diplomati i vojska nisu prioritet.”

“Smatram da su u ovom trenutku važnije osobe koje za male novce brinu o bolesnima, nepokretnima i umirućima. I ljudi koji uče djecu engleski i matematiku.”

Komentirao je i potragu za hrvatskim kapetanom Dinom Miškićem. “Mislim da bi trebala financijski pomoći. To jedino i može. Ja ne bi odustajao, a mislim da neće ni ova Vlada. Mislim da tako blesavi neće biti.”