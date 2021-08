Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas u Splitu na svečanom ispraćaju broda RTOP – 41 „Vukovar“ u NATO operaciju „Sea Guardian“.

U izjavi za medije rekao je kako Dejtonski ugovor nije propao.

"Nije propao, nego ga se ne poštuje. Kad bi ga se poštivalo, bilo bi sve u redu" rekao je Milanović, dodavši da ga "uporno krše određeni ljudi i političke grupacije", predstavnik bošnjačkog naroda i predstavnik hrvatskog naroda.

"Ne vjerujem da je to realna inicijativna, potrebno je da je svi prihvate. Alija Izetbegović je primio najviše odlikovanje, to im je bilo dobro. Da bi njegovi nasljednici i partneri sad govorili da želimo raskomadati Bosnu. Ne tražimo puno, samo ono što tražimo u Daytonskom sporazumu Nije realno jer ova dvojica to ne žele. Mislim da Dodik više ukazuje da ovo nije održivo."

'Ljudskosti nikad dosta'

Prokomentirao je i primanje afganistanskih izbjeglica u Hrvatsku:

"Mi imamo obvezu prema ljudima koji su nam pomogli. Radili su za našu misiju. Ljudskosti nikad dosta, ali i teret odgovornosti nije isti, najveće države trebaju više", rekao je govoreći o Afganistanu.

"Svi koji napadaju Bidena možda u nekom detalju imaju pravo, ali gubimo širu sliku. onog trena kada bi počeli evakuirati tisuće ljudi, tog treba bi to bio alarm za uzbunu. To je očito bilo nerješivo, smatra dodajući kako situacija nije mogla drugačije završiti."

Govoreći o Zakonu o obnovi, Milanović je spočitnuo sporost. Zakon, istaknuo je, nije problem napraviti, ali dugo traje njegovo donošenje: "To nije lako zbog imovinsko-pravnih odnosa, ali ako nešto želite napraviti pomaknut ćete barijere. Petrinja i Glina su mali gradovi, to hrvatskoj državi ne bi trebao biti prevelik zalogaj. Ne mogu reći da se nešto događa, ništa se ne događa. Presporo je to. Izgubit ćemo Petrinju ako se tako nastavi. Ljudi će se odseliti i više se neće vratiti."