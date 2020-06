MILANOVIĆ O RADU SABORA PREKO LJETA: ‘Ostao bih preneražen da izaberu Vladu i odu na godišnji’

Predsjednik Republike rekao je da podržava inicijativu o izvanrednoj sjednici Sabora odmah nakon konstituiranja nakon izbora jer se radi o Zakonu o obnovi Zagreba, koji je ostao nedonešen iz njemu nejasnih razloga

Predsjednik republike Zoran Milanović kazao je u srijedu da ne može zamisliti da bi nakon izbora, kada se potvrdi Vlada, Sabor odmah išao na ljetnu stanku, poručivši inicijatorima koji sakupljaju potpise sa zahtjevom da u tom slučaju on sazove Sabor da kucaju na otvorena vrata.

“Uopće ne mogu zamisliti da bi neka vlast formirala Sabor, potvrdila Vladu i otišla na godišnji odmor. Oni će sigurno raditi u srpnju i u kolovozu, sto posto. Ostao bih preneražen da izaberu Vladu i odu na godišnji”, izjavio je Milanović u Humu na Sutli na marginama Liderovog Kluba izvoznika.

STAV IZ MILANOVIĆEVA UREDA: ‘Nezamislivo je da novi Sabor ode na godišnji odmor prije nego što je uopće počeo raditi’

‘Ne kucaju na otvorena, nego na hangarska vrata’

Zeleno-lijeva koalicija pokrenula je prikupljanje potpisa kojima od Milanovića zahtijevaju da sazove sjednice Sabora u ljeto, ukoliko se on raspusti odmah nakon izbora. Dodao je da to podržava jer se radi o Zakonu o obnovi Zagreba, koji je ostao nedonešen iz njemu nejasnih razloga, iako smatra da nema šanse da Sabor odmah ode na stanku.

“Koja god stranka bila, nema šanse da formiraju vladu, primjerice 5. kolovoza i odu na godišnji. Ukoliko se to dogodi a ne mislim da se to neće dogoditi, mislim da sad kucaju ne na otvorena vrata, nego na hangarska vrata”, poručio je Milanović.

Odgovorio je i na izjavu HDZ-ovog Branka Bačića, koji je izjavio da Milanovića vidi kao prvog koji bi otišao na godišnji u takvoj situaciji.

“Išao bih roniti s onim Omega satom od 5 tisuća dolara koji je on dobio na poklon od direktora ACI-ja i onda ga dao svom prijatelju, jer ne roni i ne zna engleski pa nije znao pročitati koliko je sati”, kazao je Milanović.

Milanović vjeruje u Bačićevo poštenje

Milanović je Bačiću poručio da je voljom hrvatskih birača ipak izabran za predsjednika Republike te da ga Bačić ne mora me voljeti niti poštivati, ali da nekad priča besmislice. Dodao je da vjeruje u Bačićevo poštenje, marljivost i odgovornost prema hrvatskim građanima te da vjeruje da će, ako to kojim slučajem bude on i njegova većina, nastaviti raditi nakon izbora.

Milanović je ustvrdio i da treba mijenjati Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, kako bi izvori financiranja u kampanji bili transparentniji.

“Naravno, to što se u Hrvatskoj naziva troškovima kampanje je lakrdija. Ne bismo se ni smjeli zavaravati da je trošak ono što se potroši od službenog početka kampanje, što je u ovom slučaju 18. lipnja do izbora. To je smiješno”, ocijenio je Milanović.

MILANOVIĆ OPAKO SPUSTIO HDZ-OVCU BAČIĆU: ‘Ne mora me voljeti, ali neka ne priča besmislice’

‘Vlada se ne bi trebala baviti ičim što ima veze s novcem’

Kazao je da troškovi koji nastanu od službenog početka predizborne kampanje do izbora nisu realni, jer se troši cijeli vrijeme.

“Sve što sam ja potrošio u svojoj kampanji od 17. lipnja prošle godine kada sam to objavio do izbora je kampanja. Sve ono što je moja protukandidatkinja potrošila, ne možemo svesti na tih 20 dana prije izbora. To nisu realni troškovi, oni su zasigurno veći”, kazao je dodavši da ih zato treba kontrolirati i gledati odakle dolaze.

Na upit bi li se Vlada u izbornom procesu trebala baviti Inom, Milanović je ustvrdio da da se ne bi trebala baviti ničim što ima veze s novcem.

“Nijedna se Vlada ne bi smjela baviti, ni kadrovima, ničim. Dakle, ruke k sebi, što bi rekli američki odvjetnici “cease and desist”. Dakle, ostavi to na miru”, kazao je.

Milanović je kazao je i da neće sudjelovati u manifestaciji Hod za život.

MILANOVIĆ KRITIZIRAO SASTANAK S KONZULTANTIMA ZBOG OTKUPA Ine: ‘Koliko je njima dosad isplaćeno? To je bačen novac’