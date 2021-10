Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u subotu je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora povodom obilježavanja Dana Grada. Tom je prilikom dao i izjavu za medije gdje je komentirao aktualnu situaciju vezanu uz povećanje cijena goriva i intervenciju Vlade, a dotaknuo se i presude Vrhovnog suda u slučaju Fimi media.

O ograničavanju cijene goriva: 'Sve to košta'

Komentirajući ograničavanje cijena goriva, Milanović je kazao da "sve to košta". "I proizvođačima i distributerima i trgovcima će to nekako trebati nadoknaditi, ali podržavam stav Vlade da se u to upuste", poručio je predsjednik, prenosi N1. Upitan što ukoliko cijene energenata nastave rasti predsjednik je kazao da ni ovo nije bilo očekivano. “Nafta, duhan, su idealne mušterije. Ništa se tu nije promijenilo otkad sam ja bio premijer. Nafta i cijene nafte na svjetskom tržištu su teško predvidive”, kazao je.

'Nije u redu prosvjedovati pred kućama tih ljudi'

Komentirao je potom i prosvjede pred kućama članova Stožera, ministra zdravstva Vilija Beroša i ravnateljice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemke Markotić. Milanović je podsjetio da se i pred njegovom kućom prosvjedovalo te smatra da je to krivi potez. “To nije način. Možete se ne slagati s onim što ti ljudi rade, ali najbolje je to ne raditi pred kućama tih ljudi jer time uznemiravaju i njihove susjede. Nije u redu i pozivam ih da prestanu”, rekao je predsjednik.

'Problemi s Beogradom su dublji...'

Predsjednik je podsjetio na 30. obljetnicu smrti Blage Zadre. “Hrvatsko pravosuđe je radilo sve što može, posebno kad se radi o progonu počinitelja zločina s agresorske strane. Siguran sam da hrvatsko pravosuđe nema plan da pomogne neprijateljima. Dosta toga je napravljeno, ja sam zadovoljan. Po pitanju nestalih znamo da Beograd zna skoro u detalj sudbinu 2000 nestalih ljudi, to ne može tek tako proći”, rekao je i dodao da u ovom trenutku "nemamo baš nikakve odnose" s Beogradom. .

"Sa svima ostalima su odnosi dobri, jedino s Beogradom, s ovom garniture”, kazao je dodajući da je očito problem s Beogradom nešto dublji.

“Ima tu ljudi koji su zaobiđeni, a zaslužili su medalje za hrabrost. Ta riječ branitelj nije slučajno preuzela primat. Obrana Hrvatske je rezultat i plod rada i žrtve malog broja ljudi”, govori predsjednik o “najhrabrijim i najslavnijim danima”. “Ljudi koji su se tada odazvali su najhrabriji ljudi, to nikome ne treba biti problem priznati”, rekao je Milanović najavivši da će i ove godine ići u Vukovar. "Ove godine je drukčije, prošle godine je to bilo pogrešno napravljeno”, poručio je.

Na pitanje o nošenju maske rekao je: 'Pitanje je i dokad ćemo taj uvjet postavljati, da svi moraju biti cijepljeni. Imao si se priliku cijepiti, nisi, sorry, život mora ići dalje”, kaže predsjednik. O tome koja ja svrha covid potvrda kaže: “Bit će to sve u redu. Na kraju, uvijek imaš perspektivu, kad se probudiš iz košmara, može biti samo ljepše.”

'Od mene nećete čuti da je HDZ zločinačka organizacija'

Na kraju je komentirao i presudu HDZ-u u aferi Fimi media.

“Mislim da je neodgovorno dovoditi takvu odluku u vezu s mojim izjavama. Ideja da bih ja svojim rječnikom i diskursom utjecao na odluku VS-a je bedasta. Ja sam što, kritizirao VS, rekao sam da nikog od sudaca iz ovog sastava neću predložiti i nisam, predložena je druga osoba, i onda je VS napravio što prema predsjedniku Vlade? Osvetio se HDZ-u zbog mojih kritika. To je za logičku olimpijadu. Ja se ne naslađujem i ne smatram Plenkovića odgovornim za taj kriminal”, kazao je predsjednik o odluci Vrhovnog suda u slučaju Fimi media.

Dodao je da bi Plenković iz ove presude trebao naučiti kako ne smije raditi. "Od mene nećete čuti da je HDZ zločinačka organizacija. HDZ je danas stranka koja i to ima u svojoj prošlosti, kao i da SDP ima to da je nasljednik SK koji je bio jedina stranka u državi”, zaključio je.