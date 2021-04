MILANOVIĆ O ‘POTOPU’ PLATFORME ZA CIJEPLJENJE: ‘Umjesto ‘Cijepise’ ljudi koriste vulgarni izraz za spolni akt’

Predsjednik se osvrnuo na fijasko s platformom ‘Cijepise’ i na ministra Beroša

Predsjednik Republike Zoran Milanović je nakon odgledane vojne vježbe na poligonu Gašinci stao pred novinare.

Odgovarao je na novinarska pitanja pa je komentirao ministra zdravstva Vilija Beroša. Osvrnuo se predsjednik i na fijasko s platformom “Cijepise”.

“Ljudi se s tim zezaju, umjesto ‘Cijepise’ ljudi koriste vulgarni izraz za spolni akt. Treba li smijeniti Beroša? To ne mogu odgovoriti, to je pitanje za premijera. To je pitanje povjerenja. Oni tu rade dok ih on podržava.

Ako ima podršku u Saboru, može ih mijenjati. Ako ih mijenja prečesto, to nije dobro, ako ih ne mijenja, to nije loše”, komentirao je predsjednik Milanović.