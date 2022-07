Predsjednik Republike Zoran Milanović u srijedu se u Karlovcu obratio 1. hrvatskom kontingentu vojnika koji u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a, u okviru borbene skupine pod vodstvom Mađarske, odlazi u Mađarsku.

Milanović se tom prilikom osvrnuo i na jučerašnje otvaranje Pelješkog mosta te na izjavu kineskog premijera.

"Ono što je bilo interesantno, jest da smo jučer slušali kineskog premijera. Doduše, ne znam kada je ta izjava snimljena, nadam se ne za Božić. Nadam se da kriza neće trajati deset godina, nego da za godinu dana o ovome nećemo razgovarati", poručio im je predsjednik. Nakon obraćanja vojnicima razgovarao je i s novinarima.

Novinari su primjetili da predsjednik na ruci ima i zavoj.

Milanović je rekao da se porezao dok je bio na odmoru, te da, nije dobio liječničku pomoć, već da se sam zamotavao te da je izgledao kao Frenkeinstein.

Ipak, svako zlo za neko dobro pa je tako Milanović zbog posjekotine saznao i neke sasvim nove informacije.

“Jučer kad sam se porezao na odmoru na Hvaru, saznao sam da vojni liječnici nisu došli jer im nije isplaćen predujam troškova. Kod Banožića u Ministarstvu danima je stajao zahtjev. Kada radim tuđi posao, onda se osakatim. Nema liječnika sada tamo gdje ja idem. Ja ću naći sponzore, tu ima prekrasnih momaka u crnom. Tražit ću mafijaše da to plate. Netko ne radi svoj zakonski posao. Namjerno ne radi svoj posao. Kako da se ja tome suprotstavim? Idemo stvar dovesti do perverzije. Platit će se. Banožić je dao nalog. Oni neće isplatiti predujam. Neće. Što radi MUP koji je zadužen za moju fizičku zaštitu? Ne radi se o meni, zapravo, nego o sustavu? Nisam se ja kandidirao za predsjednika da bih imao pravo. Sad će reći i da sam se namjerno porezao da bih pričao o ovom. Jedno je zapovijediti da se digne helikopter, a drugo je kada dvoje ljudi treba otići na neko mjesto gdje sam ja, oni ne mogu spavati u parku. Treba im osigurati pristojan smještaj da bi radili ono što radi hitna pomoć na nekom otoku, gdje ima tisuću ljudi i dva sanitetska vozila. To je kao da ja držim sa novac na plagajni i kažem: 'Ovaj mjesec nema plaće jer ste mi bili antipatični. Ne bute dobili ništa', to vam je primjer. Sam ću si platiti doktora", izjavio je.

Podsjetimo, kod prijašnjih predsjednika normalna je procedura bila da se liječnik saniteta nalazi u neposrednoj blizini, na par minuta udaljenosti od štićene osobe, predsjednika i vrhovnog vojnog zapovjednika.