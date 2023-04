U Koprivnici je u 11 sati održana svečana sjednica povodom 30. obljetnice Koprivničko- križevačke županije, kojoj je nazočio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović koji je nakon sjednice dao izjavu za medije.

Milanović je komentirao velik broj zapaljenih automobila prošlih dana.

“Najviše me zanima sigurnost života građana, onda imovine. Ako se pale auti, očekujem da policija tome odmah uđe u trag jer to nije problem, ne radi to nikakav centar moći u Singapuru ili na Mjesecu. To su lokalne bitange, opasne, treba ih suzbiti i privesti pravdi”, rekao je Milanović.

Dodao je da se zna kome se načelnik policije na Cresu mogao zamjeriti i da je tu krug osumnjičenih relativno sužen. Osvrnuo se i na prozivke premijera i ministra pravosuđa da on često vrši pritisak na pravosuđe.

“Ono što ja radim i što sam objasnio glupima i korumpiranima zašto to radim. Radim to jer to jedino mogu. To je moja dužnost. Zato imam imunitet, da svakome u brk mogu reći ono što ga ide i što mislim da ga ide”, rekao je Milanović.

“Ja ću i dalje, tamo gdje mi moje iskustvo i znanje govore da nešto nije u redu, da to javno kažem”, dodao je.

'Pokušavam shvatiti humor'

Osvrnuo se i na ironične komentare premijera Plenkovića koji je novinarima, kada su ga pitali je li kandidat za policiju glavnog tajnika NATO saveza - kako su sugerirali neki švedski mediji - kazao da su se novinari zabunili i da su vjerojatno mislili na Milanovića.

"Humor je strašno važan u životu. Humor je štanga dok hodaš po žici koja se zove život. Kakve ja veze ima s procedurom glavnog tajnika NATO-a? Nemoguće je da nekoga poput mene kandidiraju na takvo mjesto. Možda je Plenković kandidat, ali to moramo znati. Da ili ne? Nema ovakvog prtljavog musanja. Mislim, informacija je ušla u moje tijelo, pokušavam shvatiti humor", kazao je Milanović.

Na pitanje, vrši li netko pritisak na pravosuđe, rekao je: "Recite mi gdje griješim kada prozivam suce Vrhovnog suda? Turudić, tko ga je doveo? Doveo ga je HDZ. Kakve on ima reference kao sudac u Virovitici? Sudio je konjokradicama? Došao je s provincijskog suda, u smislu predmeta malog značenja, na najjači sud u državi. Glavno da je on izjavio da sam ja prostački i vulgarno napao suca. On je vojvoda od pleonazma, tako mu izgledaju i presude."

'Predmet Banožić stoji godinu i pol dana'

Govoreći o slučaju svog bivšeg suradnika, rekao je: "Gotov je predmet. Ne možeš utjecati na suce, oni su otporni na sve. Kad vidim da predmet Banožićev, koji je podnijela zviždačica (Maja Đerek, op.a.) kojoj taj status ne priznaju, stoji godinu i pol dana, a DORH ne daje tragove života, da im se stakalce zamagli pod nosom, da vidimo da izdišu CO2... Saucha je nakon pet dana bio u pritvoru. Ja sam u roku četiri dana bio pozvan dati o tome iskaz. Ovdje se čeka godinu i pol dana, a Saucha iz režimskih novina saznaje da mu je presuđeno."

Kazao je da se drugačije ponašao kao premijer, a da se sada ponaša drugačije.

"Nemam drugog izbora kad imam posla s ljudima koji nemaju skrupula. A moglo je sve biti drugačije", zaključio je Milanović.