[VIDEO] MILANOVIĆ O LJUDIMA S USTAŠKIM SIMBOLIMA: ‘Tuđman bi ih rastjerao psima… Plenkovića sam upozorio, pokazao je strah i kukavičluk’

Zbog oznaka ‘Za dom spremni’ u povorci Milanović je u petak u Okučanima napustio obilježavanje Bljeska, a na RTL-u je govorio o svom potezu, ali i izborima, ekonomskim mjerama, koronavirusu…

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je u Okučanima napustio obilježavanje obljetnice vojnoredarstvene akcije Bljesak jer je u povorci vidio oznake s porukom “Za dom spremni”.

“To je namjerna provokacija. Ja to smatram gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj”, kazao je Milanović. Dodao je da ubuduće gdje god bude ovakva situacija u tome neće sudjelovati.

Predsjednik Milanović gostuje u RTL Danasu gdje je Adrianu De Vrgni objasnio svoj potez.

“To je bilo nužno i isprovocirano. Netko je, po prvi puta, koliko pamtim, u povijesti Hrvatske, dopustio takvu sabotažu na razini državnog protokola”, kazao je Milanović, a na pitanje tko je taj netko odgovara:

“Odgovorna osoba. Ministarstvo branitelja je organizator. Prvi puta, inače je to bilo Ministarstvo obrane. Naglasit ću, nikad se nije dogodilo da, osim nekakvih rubnih scena i prizora, ‘za dom spremni, a znamo što je to, uđe u službeni državni protokol. Čak i na vijencu”.

Dodao je: “Netko je odgovoran. Tu treba tražiti odgovorne. Drago mi je da se slažemo da postoji odgovornost za to, a u skladu s time i moja reakcija – koja je bila mirna. Na kraju krajeva, vidjelo se da o tome razgovaram s premijerom i cijelom tom ekipom prije samog početka”.

‘Znao sam unaprijed što se događa’

Kazao je kako se nakon toga nije čuo s premijerom te kako ne vidi potrebu da se oko toga čuju.

“Sve je jasno. Ja sam znao unaprijed što se događa. Moji epidemiolozi su provjerili situaciju na terenu. I rekao sam premijeru i njegovim suradnicima: gledajte dečki, stanje je takvo i takvo. Jeste li u stanju riješiti? Nadam se da se slažete da to tako ne može. Bili su smotani i zbunjeni. S time da vjerujem da netko i organizacijski stoji iza toga. Gotovo je s pretvaranjem. Tome se mora stati na kraj. Ja niti mogu niti hoću stajati represijom, mada smatram da to treba zabraniti zakonski. Na kraju krajeva, Plenković je tog čovjeka priveo u policiju nakon što je sve završilo”.

Smatra kako pozdrav Za dom spremni treba zabraniti zakonski.

Smatra da mu nitko nije smjestio. “Nije. Nema tu smještanja. To je naprosto politika. Netko smatra, i tu ide predaleko, da time može imati političke koristi. Međutim samo po sebi, radi se o nečemu zbog čega vidimo da hrvatska policija ljude privodi na razgovor i uzima njihove podatke. Kako je moguće da je 15 minuta prije toga takva osoba tako obilježena mogla stajati ispred predsjednika Vlade, kojeg sam osobno na to upozorio pred 10 svjedoka. Zamolio da se to riješi i rekao: čujte dečki, ako je tako ja u tome sudjelovati ne mogu, a vama na savjest.

‘Ubuduće ću voditi računa gdje idem’

“Vodit ću ubuduće računa o tome gdje idem i tko je organizator. Netko bi iz protokola Vlade Republike Hrvatske trebao znati što se događa. Ne možete računati da će se netko razodjenuti i pokazati majicu”, rekao je Milanović.

Rekao je kako je svom savjetniku rekao da ostane na obilježavanju obljetnice: “Ja sam rekao da ostane tamo. Iza je druga stvar. Ispred je bitno i za to mi odgovaraš. To treba biti košer, halal, čito i sterilno. Marijan Mareković je bio zapovjednik 1. gardijske brigade. Ja sam tražio da ostane. I od njega i od načelnika Glavnog stožera”.

Kazao je kako je nakon toga osoba koja je tamo bila “koja uopće nije bila u HOS-u” doveden u Hrvatsku policiju. “Tuđman bi ih rastjerao psima u takvoj situaciji. Doslovno”, kazao je.

Rekao je kako je moguće da je i na paradi u Zagrebu 2015. bilo zabranjenih simbola, ali to nije nikakvo opravdanje. “Moguće. Nisam vidio. Pogriješio sam. Ali ‘za dom spremni’ ne vjerujem da je bilo. To bi volio vidjeti. No, to su toliko bijedna izmotavanja. Što to znači? Da je ovo ispravno? Što to znači da ako sam neki puta nešto propustio vidjeti ili reagirati da se s time slažem. Sad smo imali priliku vidjeti da premijer, predsjednik stranke i njegovi suradnici, nakon što su vidjeli i nakon što su upozoreni, su pokazali strah, nerazumijevanje, kukavičluk, slaganje. I nakon toga su tog istog čovjeka priveli u policiju. Protiv čega su njegovi prijatelji prosvjedovali.

Vezano za HOS-ovu ploču u Jasenovcu za koju je rekao da je treba baciti, rekao je da se radi o ploči i natpisu ZDS, a ne o imenima mladih ljudi koji su potpuno u drugom planu zlorabljeni, kao i ovi danas.

“Ploča je problem. S tom pločom se ucjenjuje cijela Hrvatska. Vlast koja se boji, koja se trese, koja pregovara, koja formira nekakva povjerenstva. Valjda povjerenstvo za istinu. To je kućno povjerenstvo te Vlade”, ocijenio je, dodavši da HOS nije postojao 1995. kada se dogodio Bljesak. Smeta mu što je u dvije komemorativne situacije postao vijest, ali i naglasio da su građani koji su ga birali znali za što će se zalagati.

“ZDS i oni koji ga koriste su notorne, opasne štetočine. Ti ljudi nas sramote, Hrvatska pod tim nije oslobađana, dakle to naprosto treba iskorijeniti iz javnog prostora. Mislio sam da se to može ignorirati, ali kad se netko tako iživljava nad žrtvama i brani se mladim momcima koji su poginuli ’91., 30 godina kasnije to radiš – tvoje namjere nisu dobre i nećeš biti moj prijatelj”, poručio je predsjednik.

Jasno je da su Vladi u interesu raniji izbori, razumijem to

Vezano za datum održavanja nadolazećih parlamentarnih izbora, rekao je da on ne bi trebao razgovarati o datumima te da se iza svakog odgovora skrivaju se tumačenja i interesi. “Jasno je da je ovoj Vladi u interesu da što prije izađe na izbore zato što će svakim mjesecom koji odmakne, nezadovoljstvo građana biti veće ekonomskom situacijom za koju oni nisu odgovorni”, istaknuo je Milanović, dodavši da ima razumijevanja za to.

Ipak, smatra da nije pametno plašiti ljude koronavirusom u devetom mjesecu i to navoditi kao glavni razlog za izbore. Također, pribojava se da Hrvatska, nakon što se raspusti Sabor, bude možda i četiri mjeseca u osjetljivom razdoblju bez ikakve vlasti. On je za to da Hrvatska ima vlast, ako treba i s produženim mandat parlamenta, što je po Ustavu moguće.Na pitanje je li Nacionalni stožer civilne zaštite političko ili stručno tijelo, rekao je da je to tijelo koje vode liječnici koji su na politički uvjetovanim položajima zato što su članovi jedne političke opcije te da to nije zabranjeno.

Vezano za krizu, rekao je da sve vlade imaju sličan pristup upravljanja te da će sve zemlje imati ekonomske štete, pa i Švedska koja je po njemu imala dobar pristup krizi. Dodao je da je Vlada donijela nužan paket mjera te da na to nema daljnjih prigovora. Rekao je i da Vlada nije mogla više učiniti da pad BDP-a bude manji te da ima razumijevanja za ovu situaciju. Smatra i da su poduzetnici u pravu kada traže manja davanja te istaknuo da su druga davanja u nekom europskom prosjeku i da uvijek može manje, ali i da država od nečega mora funkcionirati.

Istaknuo je da ćemo morati živjeti s epidemiološkim mjerama, brinuti se za starije i one izložene te držati socijalnu distancu na sličan način. “Ovo neće nestati preko noći. Trajat će neko vrijeme i traumatizirat će nas i neće biti jednostavno i za to ljudi trebaju imati razumijevanja. Oni koji u tome pokušavaju politički profitirati i to razumijem, ali ljudi će to vidjeti”, zaključio je Milanović.