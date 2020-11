MILANOVIĆ O NASTAVKU SUKOBA S BANSKIM DVORIMA: ‘Drugi put nek dopis pošalju preko kotlovnice s kantom ugljena’

‘Nikakav dopis Andreja Plenkovića meni formalno nije došao. Sljedeće preko kotlovnice neka pošalje dopis ovdje i kantu ugljena’, slikovit je Predsjednik

Predsjednik Republike, Zoran Milanović u opsežnom intervjuu za Večernji komentirao je epidemiju koronavirusa i nezaobilazni sukob s Vladom.

Podsjetio je na Aferu Janaf, ističući kako „smo od devetog mjeseca imali svašta“ , ali i na napad na Banske dvore

MILANOVIĆEV URED: ‘Plenković nije poslao dopis, mislili smo kako s Trumpom u povijest odlazi i fabriciranje činjenica’

‘Saznali smo da premijer nema pojma o najvećim istragama, što nitko ne vjeruje’

„Imali smo situaciju sa privođenjem jednog većeg broja ljudi, viđenijih ljudi, poznatijih ljudi… saznali smo da premijer nema pojma o istragama najveće magnitude koje se vode, što naravno ne vjeruje nitko. Ne znaš je li gore to da on to ne zna ili govori neistinu da ne zna. Ništa nije poduzeto godinu dana i tako je počelo. Onda se dogodio napad na zgradu Vlade, na policajce. Podredno, moguće da je i predsjednik Vlade bio nekakva meta – rekao je i dodao da iz onog što znamo da je ‘napadač jedna očajna, sluđena mlada osoba za koju se i možda nije moglo zaključiti da bi bila sklona napraviti takvu stvar’, rekao je i dodao kako je upozoravao više puta kako bi se osiguranje trebalo pojačati.

‘To je najluđi napad koji pamtim u hrvatskoj politici’

„Kada se taj grozni čin dogodio nazvao sam predsjednika Vlade i izrazio podršku“, rekao je i dodao da je Plenković rekao da on tu podršku nije doživio tako. „Dogovorili smo se da nećemo inzistirati na vijeću za nacionalnu sigurnost. Međutim, čovjek je otišao dan kasnije u Bruxelles i u jednom sluđenom ispadu me optužio da zbog nekakve izjave iz 2016. godine ja snosim odgovornost. To je najluđi napad koji je pamtim u hrvatskoj politici u zadnjih 20 godina“, rekao je Milanović. Nakon toga, smatrao je da je “vrijeme za Vijeće za nacionalnu sigurnost kao krovnog tijela“, ali ističe kako je i to premijer odbio i to „na jedan bezobrazan način“, i upravo je taj sukob u korijenu onoga što se ovih dana vidi kao prepucavanje Pantovčaka i Banskih dvora oko sjednice VNS.

„Onda je sazvao, protivno zakonu, koordinaciju sustava domovinske sigurnosti koja služi isključivo kao provedbena ruka Vijeća za nacionalnu sigurnost. Sam je rekao da je došlo do radikalizacije u Hrvatskoj. To je jedna konzilijarna dijagnoza koju ne može postaviti nitko sam. Spustio je to na jednu niže tijelo kojem nije predsjedavajući već je tom tijelu nadređeno Vijeće za nacionalnu sigurnost u kojem sam, ako ćemo formalno gledati, ja predsjedavajući. To tijelo je donijelo nekakav zaključak, koje je poslalo natrag Vladi, dakle sve mimo procedure i mimo zakona“, izjavio je Milanović i dodao da je na tom tijelu ‘iz kolegijalnosti bio prisutan’ i njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost. Rekao je i kako mu te zaključke nisu dostavili osobno, a što su trebali po zakonu.

‘Sljedeće preko kotlovnice neka pošalje dopis ovdje i kantu ugljena’

Na to se nadovezala i aktualna sjednica VNS. Milanović je rekao kako ju premijer najavljuje preko medija pozive te da on ‘nije dobio ništa’. Rekao je kako on ‘vrlo smišljeno i u skladu sa zakonom’ postupa cijelo vrijeme.

Na pitanje hoće li on reći to da Plenković želi mimo njega uređivati pitanja od nacionalne sigurnosti odgovorio je: ‘Apsolutno. Zar to nije očito’. “Ali to ne može tako, ja sam tu da branim demokraciju”, rekao je. Kazao je i kako je apsolutno važno da se održi ta sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost te da je on dao sve od sebe da se ona održi. Govoreći o ‘sukobima’ Pantovčaka i Banskih dvora rekao je kako je ovo što on radi ‘nužna obrana’ i da je to ‘daleko od prekoračenja’.

“Što se tiče prepucavanja, nikakav dopis Andreja Plenkovića meni, po uzoru na ono kako sam se ja obratio njemu, formalno nije došao. Sljedeće preko kotlovnice neka pošalje dopis ovdje i kantu ugljena”, rekao je Predsjednik. Kazao je kako je to sve posljedica ‘divljačke uvrede, na koju svaka osoba koja ima mrvicu dostojanstva, mora reagirati’.

Govoreći o koronavirusu i stanju u zdravstvu rekao je kako je ‘stanje teško’ te da će biti ‘još jedan val’.

‘Treba biti svjestan granica učinkovitosti mjera’

„Ovo nije gotovo, ove stvari dolaze u dva do tri vala. Nismo pobijedili koronu kao što se hvastao predsjednik Vlade ljetos. Ona se vratila, tu je i s tim se ne živi normalno. Mi smo u izvanrednom stanju u kojem se donose izvanredne, neuobičajene mjere i za to je potrebna viša razina koordinacije i suglasnosti nacije, države i državnog aparata i Sabora. Je l’ sad jasno što sam govorio”, rekao je Milanović, koji ponavlja kako policijski sat ne bi podržao. “To je neodgovorno lupetanje. Treba biti svjestan da postoji granica učinkovitosti takvih mjera. One djeluju. Samo je pitanje štete”, rekao je i dodao što je prema njemu riješenje problema.

“Vidimo koga treba štiti. Dakle, štitite starije, ljude koji su zdravstveno slabiji. Problem je u tome što će obolijevanje od drugih bolesti, a neke su puno opakije od korone naprosto pasti u drugi plan”, rekao je Predsjednik i spomenuo primjer njegove poznanice koja ima karcinom dojke i kojoj se za pregled ‘nitko nije javio ni na koji način’.