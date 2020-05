MILANOVIĆ O NACIONALNOM STOŽERU: ‘Nije zabranjeno da budu članovi HDZ-a, ali oni nisu vodeći eksperti’

‘Možda su to stručni ili najstručniji ljudi, možda nisu…’

Predsjednik Zoran Milanović danas je u ekskluzivnom intervjuu za RTL komentirao incident u Okučanima, kako se Hrvatska nosi s korona-krizom te se dotaknuo Nacionalnog stožera civilne zaštite. Podsjetimo, za članove stožera nedavno je otkriveno da su članovi HDZ-a, što je osobito zanimljivo u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora.

Konkretno, članovi HDZ-a su, naravno uz ministre, ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak i šefica Hitne Maja Grba-Bujević dok je Alemka Markotić na izborima podržala HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović te snimila video podrške objavljen na Kolinda TV-u.

“To je tijelo koje vode liječnici, koji su na tim položajima, to su politički uvjetovani položaji, zato što su članovi jedne političke opcije, i to nije zabranjeno. Ne znam što bih rekao, možda su to stručni ili najstručniji ljudi, možda nisu… Vi sada da gledate taj Stožer i ljude koji su po položaju tamo kao voditelji nekih ustanova, to nisu vodeći eksperti, to jesu kvalitetni ljudi odnosno znaju nešto. Bilo je tako da vi ne biste vidjeli nikoga osim ministra tko je član političke stranke. Naprosto je bilo tako, ne zato da bih ja to danas mogao istaknuti, tko je vidio budućnost…

Naprosto imate u stranci uvijek glumatora i varalica koji se zadnji tren žele uvaliti, imate kvalitetnih ljudi koji zbog toga ne smiju patiti, ali nekako kad se karte poslože, vi birate najbolje. Tako da biste danas gledali potpuno nepolitičan Stožer. Ovaj je do sada odradio posao po modelu koji su praktički svi primjenjivali. Htio bih na jedan način i čestitati, ali i upozoriti da se čuvamo jednog jubilarnog raspoloženja, kao da gledamo rang-listu olimpijskih medalja, koliko je koga gdje umrlo, to ovisi o nizu faktora”, rekao je Milanović za RTL o Nacionalnom stožeru.

