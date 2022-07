Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Korčule u prigodi Dana Grada. Nakon svečanosti predsjednik je odgovarao na pitanja novinara.

Komentirajući jučerašnja uhićenja u novoj akciji Uskoka rekao je kako sustav nacionalne sigurnosti ugrožava stanje u BiH i jučerašnja izjava Bakira Izetbegovića koji “zvecka oružjem”, a ne ta uhićenja. "Ovo što se valja u BiH, divlja se i prijeti i politički se ugrožava jedan narod”, naglasio je predsjednik.

“Pitanje nacionalne sigurnosti nije Ukrajina nego BiH”, naglasio je.

“To jesam li se rukovao s Plenkovićem nije vijest, nego ovo što se događa u Bosni”, ponovio je komentirajući susret s premijerom Andrejem plenkvoićem na svečanom otvorenju Pelješkog mosta.

'Ako ćete staviti klimu na 25, onda je radije prodajte Romima'

Govoreći o smjernicama Vlade o uštedi energije rekao je: “Ako ćete staviti klimu na 25, onda je radije prodajte Romima, oni će na tome profitirati. Onda ju isključi. Klima uglavnom ne radi na 25, posebice klima koju si može priuštiti većina ljudi, a to je ona srednje kvalitete. Čim padne kiša nakon Gospe, te mjere više ne vrijede”, rekao je Milanović pri čemu je naglasio: 'Nije ovo kritika Filipovića, jer što on tu može. Ili će se rat u Ukrajini smiriti ili će kineski premiejr dogovoriti nešto s Putinom i Bidenom. EU se tu neće ništa pitati. Na nama je da riješimo probleme svog naroda. Nijemci su 1941. smrzavali da bi došli do Moskve, sada će se smrzavat doma'.

O Schmidtu: 'Čovjek je potkralj'

" Čovjek je potkralj", tim je riječima Milanović komentirao visokog predstavnika u BiH Cristana Schmidta koji je izjavio da ga je Milanović uvrijedio.

“Sad će meni, koji sam predsjednik zemlje koja je u Europskoj Uniji reći neki čovjek kojeg nisam nikada upoznao reći da sam ga uvijedio! Pa dobrodošao u svijet odraslih, ja uvrede dobivam na dnevnoj bazi”, kazao je Milanović.