MILANOVIĆ ŽESTOKO NAPAO STOŽER: ‘Nije normalno da to paratijelo određuje koliko ljudi smije biti na svadbi’

Predsjednik gostuje na N1 televiziji

Predsjednik Zoran Milanović jutros je gost emisije Točka na tjedan na N1 televiziji.

Upitan o dosadašnjem mandatu, Milanović je rekao da nitko nije očekivao ovakvo stanje. “Ovo nije viđeno, ovo je prvi put da ovako nešto gledamo. Položio sam prisegu 18. veljače, već 25. veljače me zove premijer da je prvi slučaj otkriven, tako da je to ulazak u duboko more odmah na početku”, rekao je predsjednik.

Na pitanje daje li koronakriza dodatnu težinu predsjedniku, kazao je: “Upravo suprotno. Od početka govorim da je ovo situacija koja se pretvorila u izvanredno stanje, živimo u njemu, a nismo to uskladili s Ustavom. Kad bi se to učinilo, ne vidim ulogu predsjednika, nego Vlade i Sabora. Više od toga ne mogu govoriti jer ću postati nasilan”.

O ‘pusi hejterima’

Najvažnijim u dosadašnjem mandatu ističe upravo način na koji se dosad ponašao, a to je da upozorava građane, kazao je Milanović.

Komentirao je i poruku u kojoj je poslao “pusu hejterima”. “Ovo je naprosto bila reakcija. Zar je to neočekivano? Ja sam na taj način razgovarao i općio od prvog dana. Izloženi ste svaki dan provokacijama i prljavim trikovima i ja se u svemu tome solidno kontroliram. Ja nisam došao kao neznanac, nisam izabran na dužnost predsjednika Republike, a da ljudi nisu znali jako dobro s kim imaju posla. I to je to. Zasad su to samo sitne protokolarne stvari, ništa više”.

Komentirao je i europski novac koji će Hrvatska dobiti i stanje u Europskoj uniji. Kazao je kako u EU postoje tri kategorije država, velike s puno novca, male s puno novca i velike države bez novca. “Ako u jednu od tih triju skupina, a skupine određujemo kao nešto što je organski interesno, prepoznajemo Hrvatsku, recite mi, ja ne prepoznajem. Moramo igrati inteligentno i lukavo. Nitko od nas sam nema šanse, ako se s nekim ne udruži i ako nema saveznika. Znamo koje to države mogu biti, a to sigurno nije Njemačka”, rekao je Milanović.

Napad na Stožer

“Je li stanje u kojem živimo normalno i redovno? Naravno da nije. Izvanredno stanje nije samo rat. Ovo je prirodno-ekonomska katastrofa. Temeljem toga, nama se ograničavaju određena prava. Ona su u početku apsolutna, ali ne možeš živjeti u zajednici u kojoj su ti prava apsolutna, a obveze nikakve”, rekao je Milanović

Komentirao je i ulogu Nacionalnog stožera civilne zaštite i žestoko ih napao. “Nije normalno da grupa ljudi koja nije birana od naroda određuje koliko ljudi smije biti na svadbi”, rekao je Milanović o Stožeru.

Rekao je kako je Stožer “paratijelo koje nije postojalo, pa je dobilo ovlasti retrokativno Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti”.