MILANOVIĆ O KOLINDINOJ IZJAVI: ‘To je jako opasno. Jako su perfidni, jedno pričaju, drugo rade, trećima predbacuju…’

‘Ja govorim o normalnom u Hrvatskoj, ne normalnoj Hrvatskoj, i to ne znači da onaj tko ne glasa za mene nije normalan. Ali reći da postoji prava i kriva Hrvatska, to su udbaške podjele i to je HDZ’, rekao je Milanović. Komentirao je i izjavu Grabar Kitarović o ‘pravoj Hrvatskoj’

Predsjednički kandidat SDP-a i još 12 manjih stranaka, Zoran Milanović, danas je u sklopu kampanje uoči drugog kruga izbora boravio u Splitu. Za izbornu pobjedu, rekao je, trebat će “pobjeda u svakom kutu u kojem je to moguće”, javlja N1.

Komentirao je i najavljeno sučeljavanje na RTL-u na koje je, kao i njegova protukandidatkinja Kolinda Grabar Kitarović, potvrdio dolazak.

NEIZVJESNA ZAVRŠNICA PREDSJEDNIČKIH IZBORA: Hoće li manji odaziv više odgovarati Milanoviću ili Grabar Kitarović?

‘Poraza se ne bojim, pobjedi se radujem’

“Sad bi to trebalo pretvoriti u kuću Big Brothera, da imamo zajedničku sobu. Nekako ide u tom pravcu. Čujem da je prihvatila debatu na RTL-u, to je to, vidjet ćemo kako izgleda”, rekao je.

Govoreći o svojoj kampanji, Milanović je rekao da ne ide po Hrvatskoj kao trgovački putnik i ne govori ono što ljudima odgovara.

“Poraza se ne bojim, pobjedi se radujem”, dodao je.

Osvrnuo se i na izjavu Grabar Kitarović koja je iz Karlovca poručila građanima da “biraju pravu Hrvatsku”.

“To je jako opasna izjava. Jako su perfidni, jedno pričaju, drugo rade, trećima predbacuju, naprimjer meni. Što se tiče prave Hrvatske, ja govorim o normalnom u Hrvatskoj, ne normalnoj Hrvatskoj, i to ne znači da onaj tko ne glasa za mene nije normalan. Ali reći da postoji prava i kriva Hrvatska, to su udbaške podjele i to je HDZ”, rekao je Milanović.

KOLINDA POZVALA BIRAČE DA BIRAJU PRAVU HRVATSKU; Milanović brzinski odgovorio: ‘Njeno ponašanje je eratično, čudno…’