ZORAN MILANOVIĆ O KOLINDINOJ BOMBASTIČNOJ IZJAVI DA ĆE HRVATI IMATI PLAĆU OD 8000 eura: ‘Bojim se da me ne optuže za seksizam…’

Garantirano, kada me građani izaberu neću pomahnitati, kao što je predsjednica na određeni način izašla iz tračnica i kao što je jedan drugi kandidat planira. Protiv toga ću se boriti kao običan građanin, to je tiranija

Zoran Milanović dobio je u ponedjeljak još jednom podršku od Gorana Aleksića iz SNAGE.

“Moja podrška borbi u bitci sa kreditima u švicarskim francima je bila najkonkretnija dok sam bio premijer. Mi smo u tri navrata mijenajali situaciju s frankom, koju su nam nepoduzimanjem i neradom uvalili prethodnici. U četiri godine mi smo se pozabavili kamatnom stopom, tečajem franka i na kraju konverzijom što je dovelo do tog da je, prije svega, spašeno tisuće hrvatskih obitelji. To ja držim demografskom politikom jer ljude ne mogu tjerati i učiti ih kako da vode svoj privatni život. Taj obraz nemam”, kazao je Milanović, javlja N1.

PREDSJEDNICA ODUŠEVILA INTERNET: ‘8000 eura plaće? Nagovorit ću kćer da odustane od faksa!’; Neki misle da su skužili o čemu se radi

Dodao je i kako su to mjere moderne ljevice, zaštita od banaka.

“To su mjere moderne, europske ljevice. Dake, zaštita od zuluma banaka. Jer sad tek vidimo koliko su banke na tome malo izgubile, a koliko su prethodno brutalno zaradile i za to bivaju porezivane s malim poreznim stopama. Ova vlada i prethodna HDZ-ova vlada je uvijek bila u smrtnom strahu pred bankama i centrima moći. Ja pozivam i HDZ da se naprosto promijene”, kazao je Milanović.

Plaća od 8000 eura: ‘Predsjednik ne smije zavaravati javnost, jer to je laž’

Upitan je i da komentira sinoćnju izjavu aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja je rekla kako je u dogovorima s drugim državama da Hrvati rade preko interneta i zarade 8.000 eura plaće.

“Ne bih sada mogao biti sarkastičan, bojim se da me ne optuže za seksizam. Slika govori više od riječi. Ono što smo vidjeli govori za sebe. Ne mogu, što god kažem bit će pregrubo. Naprosto, to nije program. I predsjednik ne smije zavaravati javnost programom, jer to je laž”, kazao je Milanović.

“Kada vam kažem što je moj program, govorim o ovakvim stvarima. To je snaga tog programa. Dakle, što sam radio ranije i što ću raditi kasnije. Garantirano, kada me građani izaberu neću pomahnitati, kao što je predsjednica na određeni način izašla iz tračnica i kao što je jedan drugi kandidat planira. Protiv toga ću se boriti kao običan građanin, to je tiranija.”

Osvrnuo se i na izjave zbog čega se vratio u politiku.

“Gledajte, svašta oni pričaju. Prvo sam se vratio u politiku jer sam propao u biznisu. Sad sam se pak besramno obogatio. Dakle, gdje je istina? Oni su potpuno zbunjeni ljudi.”

KOLINDIN GOVOR O KOJEM SE VEĆ SAD PRIČA: ‘Hrvati će preko interneta zarađivati 8000 eura. Već imam dogovore s nekim državama’

O Jandrokoviću: On je tajni agent 808, toliko je dobio glasova…

Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegove izjave o Milanoviću nije htio komentirati.

“Ne želim o njemu. To je opet pokušaj da se izazove kavga. On je tajni agent 808, toliko je dobio preferencijskih glasova i predsjednik je Sabora, ja ne bih polemizirao”, kazao je i dodao: ‘On je predsjednik Sabora, nas dvojica ćemo morati stajati kraj iste zastave, kada budem predsjednik. Ne želim da taj prostor bude toliko toksičan”, kazao je Milanović.