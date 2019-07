MILANOVIĆ O KOLINDINIM IZJAVAMA: ‘Ovo je bilo nekorektno od domaćina, trebaju joj se ispričati, a ona mora paziti što priča’

‘Vidio sam taj članak sad, on ustvari uopće nije promijenjen i to nije dobro, jer će nam navaliti neki problem na leđa’

Bivši premijer i sada predsjednički kandidat Zoran Milanović komentirao je navodne izjave predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o povezanosti vlasti BiH i militantnog islama objavljene u Jerusalem Postu. Ta izjava izazvala je buru reakciju kako u BiH tako i u Hrvatskoj, no ispostavilo se da Kolinda to uopće nije rekla. K tome, The Jerusalem Post je i izbrisao sporni dio iz članka. No, već su pale uvrede na račun predsjednice i to od predsjedavajućih iz Predsjedništva BiH.

“Vidio sam taj članak sad, on ustvari uopće nije promijenjen i to nije dobro, jer će nam navaliti neki problem na leđa”, rekao je Milanović za N1.

'Kolinda mora paziti što i pred kim priča jer ovo nije šator nego državnički poslovi'

“Kad se ide na Bliski istok, ne treba puno pričati. Ovo je bilo nekorektno od strane domaćina koji nam je strateški partner, a takvima smo ih mi proglasili. Nezamislivo mi je da se nakon zatvorenog sastanka dvaju presjednika ovakve stvari objavljuju u novinama. To se nikad ne događa”, rekao je Milanović.

Milanović dodaje da je moguće da je autentično, međutim, kada su vidjeli da su uvrijedili gosta, onda su to odlučiti malo ublažiti i pogledati, drži Milanović. Smatra da se domaćini Kolindi trebaju ispričati, a predsjednica “mora opreznije paziti što priča i s kim priča, jer ovo nije šator, ovo su državnički poslovi”. Milanović je podsjetio da su se više puta Kolindi dogodili nesporazumi u izjavama za medije. Smatra da ima problem u komunaciji.

“Sam si si na kraju odgovoran za ono što se dogodi, ali prepričan je zatvoreni sastanak i kad su vidjeli da se dogodila šteta, onda se pokušavaju izvući. Ona neka pazi gdje ide i s kim razgovara. Glavni problem je da nam se ne navuče neka nevolja na glavu, jer sve te priče su vrlo osjetljive i samo ne treba da nam se dogodi nered, da ne zapalimo neku šibicu, jer mi nismo zemlja, koja se treba gurati u prvi red u ovakvim stvarima”, komentirao je Milanović.

