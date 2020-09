MILANOVIĆ O JANAFU: ‘Imate kamion kokaina, netko je morao reći premijeru – ej druže imamo problem. Inače, odustanimo od države…’

Zoran Milanović žestoko je reagirao na izjave Andreja Plenkovića i Ivana Turudića oko afere Janaf

Nakon što je predsjednik države Zoran Milanović u utorak izjavio da je premijer morao znati za istragu o aferi Janaf, a Plenković mu potom odgovorio da ga ne zanima što radi DORH, ali i da je Milanović egzaltiran i nervozan, u srijedu je nastavljen njihov verbalni rat.

“Ja nisam nervozan, ja sam zabrinut. Ovo je užasno ozbiljan skandal, a njega je netko doveo u nezgodnu situaciju jer ga, sad mi je jasno, nisu obavijestili o tome, jer da jesu, nema šanse da bi Kovačevića imenovao u novi mandat. Nema šanse da bi on to napravio. Taj čovjek to nije znao… Itekako neke stvari on mora znati, u protivnom u ovoj zemlji nema odgovorne osobe. Tko to treba biti? Policija?”, upitao se Milanović nakon što je gostovao na Liderovoj konferenciji Dan velikih planova koja se danas održava na Zagrebačkom velesajmu.

“Možda u tijeku akcije nije bilo vremena da premijer to sazna, u trenutku kada se nosio velik novac. Imate, kolokvijalno rečeno, kamion kokaina. Nećete uhvati Pabla Escobara, to je jasno, ali imate corpus delicti, morate uhiti nekoga. Ako premijer tu nije informiran i ne reagira možemo odustati od države. Ovdje se radi o jednom krimiću”, kazao je Milanović o primopredaju 1,9 milijuna kuna mita Draganu Kovačeviću. “Netko je premijera trebao povući za rukav, reći – ej druže, prijatelju – imamo problem”, nastavio je.

Komentirao i Turudića

Dodao je i da ako Plenkoviću za vrijeme istrage nisu rekli da istražuju šefa Janafa, Dragana Kovačevića, da su mu morali javiti do veljače kada je ovaj ponovno izabran na sjednici Vlade. “Neka se premijer ne pravi naivan da te stvari on ne zna. Što je onda njegova odgovornost? To mu nije rečeno, ima tko mu je to morao reći i upozoriti ga na to, to je njegova obaveza, a naročito do veljače, kad su imenovali tu osobu Kovačevića. Još 10 mjeseci smo čekali, plaćali, da bi se ulovilo gradonačelnike HDZ-a i SDP-a radi 100.000 kuna, a ovdje si imao dva milijuna kuna. Premijer je čuvar državnih tajni. Nema informiranije osobe u državi od premijera”, rekao je Milanović i dodao da je to kao da imate kamion pun kokaina.

Potom se osvrnuo i na Plenkovićevu izjavu o njegovoj nervozi. “Ono što on kaže da sam nervozan, on je nervozan, ja sam bijesan, ne na njega. Ovo se ne smije događati u demokraciji. On je u situaciji u koju je doveden neznanjem ili glupošću svojih suradnika”, poručio mu je Milanović, a zatim se osvrnuo i na kritike suca Ivana Turudića.

Nema utjecaja na pravosuđe

Poručio mu je da njegovi komentari nemaju utjecaja na pravosuđe, jer cijela afera nije niti došla do suda. Odgovorio je i na pitanje je li ga SOA brifirala o istrazi, što je također bila tema rasprava. “Nije. Nebitan sam ja, ja ne donosim odluke. Premijer je taj koji donosi”, zaključio je predsjednik te zatražio osnivanje saborskog istražnog povjerenstva, jer bi partnerske tvrtke Janafa, pod pretpostavkom da je Vlada znala za inkriminirajuće Kovačevićeve djelatnosti, mogle pokrenuti žalbe.

“Da, saborsko povjerenstvo odmah, jer ovo je ozbiljan skandal. To su situacije u kojima društvo može otići u potpuno drugom smjeru. Imamo državu i moramo se naučiti voditi tu državu i paziti na stvari”, rekao je predsjednik.

