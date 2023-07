U Vilniusu, glavnom gradu Litve, održava se samit šefova država i vlada članicca NATO-saveza. Tamo je i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović koji je nakon današnjeg sastanka stao pred novinare.

Najprije je govorio o imenovanjima u vojsci, a vezano uz njegov sukob s premijerom oko kadrovskog rješenja za ravnatelja VSOA-e.

'Zašto Banožić drži prijedloge u ladici?'

“Danima se otvoreno laži o proceduri. Imamo nepopunjen niz dužnosti u vojsci. Za 90 posto tih položaja predalagatelj nije ministar obrane, nego načelnik Glavnog stožera”, kazao je.

Za minsitra obrane rekao je da on daje suglasnost, ali da nije predlagatelj te se zapitao: “Zašto neke prijedloge drži u ladici?”

Prozvao je i ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana.

“To nije normalan čovjek, nije pri sebi. Morao sam ga isključiti. Prvo kaže da mu je ispod časti biti u mojoj delegaciji, onda pita može li, onda na televiziji prekrši sve norme”, kazao je Milanović.

'Ovdje se donose odluke bez našeg znanja'

Za summit u Viilniusu rekao je da tamo nikoga nije briga za njegov sukob s premijerom Plenkovićem.

“Ovdje se donose odluke bez našeg znanja, tako svijet funkcnionira. Ovo nije dječja igra, ovdje se donose odluke koje imaju tektonsko znančenje”, kazao je.

'Po čemu Turska da, a Albanija ne?'

Komentirao je i zaokret Turske po pitanju ulaska u Europsku uniju.

“Erdogan je dobio izbore, pobijedio je tijesno ali je pobijedio. U zapadnim mainstream medijima vodila se divlja kampanja protiv njega, da mora otići. Ja se uopće ne slažem s nekim stvarima koje on priča. Pa on je u Zagrebu rekao da treba ukinuti Daytonski ugovor. Gle druže, kopaš mi po očima. Erdogan traži da Turska uđe u EU? To će biti teško s takvim stavovima. Po čemu Turska da, a Albanija ne? Zaokret je napravio, da. Okrenuo je leđa Putinu”, rekao je Milanović.

Što se tiče mogućeg ulaska Srbije u EU Milanović je rekao da “Srbi moraju odlučiti gdje su. Što se mene tiče, dobrodošli su, ali moraju odlučiti gdje su.”

