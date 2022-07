Predsjednik RH Zoran Milanović poručio je u četvrtak iz Opatije kako će na otvaranje Pelješkog mosta "otići s velikom radošću".

“Na otvaranje Pelješkog mosta otići ću s velikom radošću za nekoliko dana”, rekao je Milanović sudjelujući na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada.

Govoreći o korištenju novca iz Europskih fondova Milanović je podsjetio kako Hrvatska godišnje dobije pet milijardi kuna što, po njemu, nije dovoljno. Poručio je da treba nastojati povući što više novca iz europskih fondova.

"Od tih pet milijardi, dvije idu poljoprivredi, to je socijalni fond i to je najbolje planiran novac, ne krade se. Ostalo je tri milijarde, to je ono što se proteklih godina slijevalo u našu domovinu iz europskih fondova. Taj novac ima valjda neke efekte, iako ih mi na žalost ne računamo. Kako utječu na konkurentnost, na rast plaća, na zapošljavanje, mi to ne znamo", rekao je. To je godišnje jedan i pol Pelješki most.

'Budite nemilosrdni kada su EU fondovi u pitanju'

Ustvrdio je i kako je Opatija relativno bogat grad, građani imaju prilično dobre plaće, a i zaleđe je prilično dobro razvijeno.

“Potičem vas da se pozabavite EU fondovima, da izvučete maksimalno, što god možete. Budite nemilosrdni kad su oni u pitanju. Mi smo ušli u Europsku uniju, uskoro ćemo ući i u Schengen, ako prijatelji iz Slovenije shvate da je to jednako u njihovom kao i u našem interesu, međutim gdje je tu novac, koja je korist od toga?", upitao je predsjednik. "Bila bi katastrofa da nemamo neke materijalne koristi od sustava koji je ogroman i kojem smo dosta dali“, poručio je Milanović.

Opatijski gradonačelnik Fernando Kirigin naveo je da se u ovom mandatu učinilo mnogo za zaštitu prostora, stvaranjem preduvjeta za održiv razvoj. Povećao se broj parkirnih mjesta, a u izradi je projekt izgradnje montažne garaže Gorovo i garaže Volosko, rekao je. Kirigin je istaknuo da su u dječje vrtiće u Opatiji upisana sva djeca koja ispunjavaju uvjete, a da se otvaraju mogućnosti upisa i djece koja ih ne ispunjavaju. Dogradnjom zgrade osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" omogućit će se smještaj svih učenika na jednoj lokaciji, rekao je.

Okupljene uzvanike pozdravili su i predsjednica opatijskoga gradskog vijeća Neva Slani, zamjenik primorsko-goranskog župana Petar Mamula i eurozastupnica Romana Jerković.

Fotografkinja Dolores Kurti dobitnica nagrade za životno djelo Grada Opatije

U povodu Dana Grada fotografkinja Dolores Kurti dobitnica je Nagrade za životno djelo, a pjevačica Anica Zubović proglašena je počasnom građankom Opatije. Godišnju Nagradu Grada Opatije za područje društvenog života primio je Sandi Basić, a Nagradu za područje socijalnog i društvenog života Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije.