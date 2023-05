Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas se u Zagrebu sastao s članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem, koji je u posjetu Hrvatskoj.

"Zadovoljstvo mi je što nakon duže stanke imamo razgovore na najvišoj razini. Razgovori su bili u interesu RH, jer ja predstavljam RH, a interes RH je da BiH bude mjesto prostorne stabilnosti i da BiH bude članica EU. Dajem posebnu podršku cjelovitosti BiH", rekao je Milanović.

'Dodik je sigurnosna prijetnja'

"Vrijeme je da relaksiramo i unaprijedimo naše odnose i da gradimo mostove prijateljstva. Ja nemam jednu priču u SAD-u, a drugu negdje drugdje… svuda pričam isto. Govorili smo o rješavanju otvorenih pitanja naše dvije države", rekao je Bećirović koji je Dodika nazvao sigurnosnom prijetnjom.

"On je sigurnosna prijetnja, on mora biti zaustavljen u svojoj politici, vrijeme je da to shvate svi", kazao je i dodao kako vjeruje da slijede bolji dani u suradnji Hrvatske i BiH.

Milanović je komentirao izjavu Bećirovića o Dodiku.

"Pitali ste za Dodika. Tko da bude sugovornik, ako ne onaj tko je legitimno izabran. Da Bećirovića ne poznam i formalno bih ga tretirao kao nekoga kojega je izabrao narod. To što sve Dodik priča i to što on priča... Da bi netko bio prijetnja potrebno je da ima novac, ali tema je otvorena za razgovor. Neki dan je s njim bio jedan dogovor, a onda je ispalo nešto drugo, ali to nije bila prijetnja, to je bila neodgovornost. On je sugovornik. Pa gdje da ga tražim. U Moldovi? Pa tamo nema Srba. On je sugovornik", kazao je Milanović.

'Vrijeme je da gradimo mostove'

Na pitanje o otvorenim pitanjima između dvije zemlje, Bećirović je rekao da treba još razgovarati o ratifikaciji ugovora o granici, zatim o sukcesijskim pitanjima…

"Dugo vremena nije bilo komunikacije, u zadnjih 10 godina je kreirano puno loše atmosfere, vrijeme je da gradimo mostove", rekao je Bećirović.