Predsjednik Zoran Milanović boravi u Trogiru gdje je dao izjavu za medije. Na pitanje, koga vidi kao zamjenika Banožića kazao je: "Nikoga, to je odluka premijera."

O novom kandidatu kazao je:

"Bilo dobro da mu taj odmah skrene pažnju da dvije godine nije bilo sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Ministar bi trebao biti netko tko će normalno komunicirati. Znam da to mora biti netko tko će biti jako odan šefu. Moj ministar je bio Kotromanović, ali ne kažem da takvu vrstu ministra mora imati svatko. To je odgovornost Plenkovića. To mora biti obrazovana osoba koja je vidjela svijeta, koja zna predstavljati Hrvatsku, ne na salonski, nego na menadžerski odgovoran način."

Nije želio govoriti o imenima kandidata. Na pitanje, jesu li ga kontaktirali na ovu temu iz Vlade, kaže: "Ne nisu."

O usporedbi Banožićevog slučaja s Čačićem

Na pitanje, vidi li usporedbu između slučaja Banožića i Čačića, kazao je:

"I kruške i jabuke se mogu uspoređivati. Pa ovdje uspoređujemo Čačića koji je još za vrijeme izborne kampanje bio sudionik nesreće sa smrtnom posljedicom, međutim krivnja je dugo utvrđivana i čovjek je svejedno morao odslužit godinu dana zatvora otvorenog tipa, ali bile su okolnosti nejasne. Ali u ovom groznom slučaju je sve jasno, jasno je tko je kriv.",

Milanović je izrazio sućut obitelji Šarić.

"Čovjek je ostao bez života, djeca bez oca, supruga bez muža, ali tu nema dileme tko je kriv. Gospodin Banožić je bio tamo gdje nije smio biti, pa da je vozio i deset na sat", kazao je.

"Ne želim mu ništa loše, mislim da mu je dovoljno loše. A oni koji govore, politički drukeri, da je Plenkoviću ovo došlo kao naručeno, to su bolesni ljudi. Ispada da je morao netko poginuti da bi smijenio ministra. Što bi bilo da nije poginuo? Ionako bi ga morao smijeniti", kazao je Milanović.

Istaknuo je još jednom da očekuje novog ministra koji će znati dobro komunicirati. Ali da je odgovaran za to i predsjednik Vlade.

Na pitanje, očekuje li prijepore u Vukovaru, kazao je: "Nadam se da će se strasti smiriti i da će biti mirno i tiho, kako bi trebalo biti."

O hrvatskim navijačima u grčim zatvorima

Komentirao je i novosti u slučaju ubojstva grčkog navijača.

"Plenković je rekao da svojim izjavama škodim pritvorenicima koji su završili u pritvoru prije mojih izjava. Valjda vlada neka vladavina prava u Grčkoj ili se očekuje da ni to ne komentiramo?", kazao je.

"Ti hrvatski građani su u zatvoru bez ikakvog razloga. Na to sam upozorio, bio sam siguran da će se to dogoditi. Tamo ih drže kao nekakve eksponate, sto ljudi je zatvoreno kao vojna postrojba i čeka se razmjena. I sad su utvrdili nešto što se u dobroj vjeri treba utvrditi u nekoliko dana. Je li to pomaže statusu ili Hrvatska mora imati zašivene usne da se netko ne naljuti, da za račun svog osobnog utjecaja ne našteti njemu? To udara na razum zdravog čovjeka. Što onda ne iskoristi svoj utjecaj u Bruxellesu?", dodao je.

O maloljetnim teroristima

O mladim teroristima kazao je da je to posao Vijeća na nacionalnu sigurnost koje "netko opstruira".

"Plenković je nažalost teroristom proglasio i onog nesretnika koji je pucao na Banske dvore i optužio mene, jer sam rekao nešto što nisam smio reći. Pa sad slušamo o tome da je jedna stranka potpornik terorizma. Što se tiče maloljetnika, nemojmo zaboravit da je jednom jedan maloljetnik smaknuo prijestolonasljednika, imao je 17 godina", kazao je.

"Najmorbidnije ideje se rode u mladom umu, posebno muškom, to govorim kao muškarac. Da se odgoju mladih muškaraca i dječaka prilazi kao šansi i ogromnom izazovu. Pravo nasilje, gdje pucaju šake, dolazi od jednog dijela mladih muškaraca. Ta agresija, koja je prirodna, treba biti na svaki način kontrolirana i usmjeravana. Da je toliko ozbiljno, ne bi ih uhvatili na prvom zavoju. Da je bezazleno, takve ideje nisu bezazlene. Zato postoje službe i demokratski izabrana vlast čiji je zadatak da sjednu i tome razgovaraju", kazao je Milanović.

Dodao je da realno nismo meta, osim "egzibicionističkih glasovanja" u UN-u.

"Nema Hrvatska dugova prema nikome. Nama su dužni, ali ne utjerujemo taj dug, pustit ćemo ga da zastari. Imat ćemo čiste račune sa svima, nikom nismo dužni i moramo voditi računa o svojoj sigurnosti, moralu, gardu, reputaciji. Da ne hodaš po ulici uspravnog nosa, ali dignutog čela da", kazao je Milanović.