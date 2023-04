Predsjednik države Zoran Milanović mišljenja je da se državni dužnosnici ne bi smjeli javljati za dobivanje subvencioniranih kredita poput posljednjeg slučaja ministra obrane te je istaknuo kako je možda Mario Banožić digao taj kredit kako bi državi nadoknadio štetu.

'Ja samo mogu poručiti da je to Plenkovićev problem'

U subotu je u Čakovcu, gdje je bio na svečanoj sjednici Međimurske županije, na pitanje novinara koje je njegovo mišljenje kada državni dužnosnici koriste povlastice namijenjene građanima, poput APN-a, rekao kako je to "moralni šrot koji ovu zemlju dovodi do stanja hrđanja".

“Treba biti mustra da ti to padne na pamet. Čuo sam za te kredite, prišlo mi je nekoliko mojih suradnika koji su dužnosnici i rekli da bi se i oni javili, ali nikome nije palo na pamet iz kruga mojih suradnika jer znaju da bi ih izbacio van”, rekao je predsjednik Milanović.

"Hoćeš biti dužnosnik, to ne znači ako ti se upalila ta sretna lampica, da možeš poharati sve što ti se nađe na putu i uzeti korist od svega. Ja samo mogu poručiti da je to Plenkovićev problem. Postoji jedna politička organizacija koja smatra da je sve to njihovo i da su na trenutak nedodirljivo plemstvo, a u drugom trenutku obični, mali, skromni građani koji se trebaju boriti za svoju zraku sunca, i to je to", izjavio je Milanović.

Istaknuo je kako možda Banožić digao taj kredit kako bi državi nadoknadio štetu.

"Možda je tih 100 tisuća eura podigao kao dio napora da državi vrati štetu koju je namjerno napravio s onim manipulacijama s najmom poslovnog prostora, a za što je podnesena kaznena prijava, koja godinu i pol dana stoji u DORH-u odnosno u Uskoku. Ali, mogu samo poručiti da to nije dovoljno jer šteta je 400 tisuća eura, a još je tu prije svega kaznena odgovornost", izjavio je u Čakovcu predsjednik države.

'Banke su fehtale ljude da uzmu kredite'

Na novinarsko pitanje pojasnio je kako je i na koji način on dobio kredit 2008. od privatne banke.

"To je bio kredit s kamatom od 6 posto i bila je to jesen 2008. godine. Banke su 'fehtale' ljude da uzmu kredite i kada nekome date stvarno pravo hipoteke na stanu ili kući, i to vrijedi 50 posto više prema procjeni banke nego kredit koji sam podigao, vi mi ga ne bi dali?", pojasnio je Milanović dodajući da su u to isto vrijeme HDZ-ovci dobivali kredite Hrvatske poštanske banke.

"To je inače bila banka u strašnim gubicima iz koje ih je izvukla moja vlada ali uredno, za državnog tajnika čije ime sada neću spominjati, ali koji je bio opjevani ministar financija do prije godinu dana, a tada samo državni tajnik, on je lijepo bio član nadzornog odbora po političkom položaju i za njega kamata 3 posto. Meni 6, njemu 3 posto. Njemu rata manja 1500 kuna mjesečno za isti kredit", rekao je Milanović.

Na dodatno novinarsko pitanje je li mu žao što je tada digao taj kredit Milanović je odgovorio potvrdno.

"Meni je žao što sam uzeo taj kredit jer to nije bilo poslovno najmudrije. Nije me to upropastilo, ali danas bih drugačije, dignuo bih nešto manji kredit jer i dalje isplaćujem 600 eura svaki mjesec tog kredita, 650 točnije rečeno. I to s kamatom koja je pala strašno. I dalje mi je glavnica još 90 tisuća eura jer plaćam kamatu toj aždaji", rekao je Milanović.