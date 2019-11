MILANOVIĆ NIJE SRETAN ZBOG GLAVAŠEVOG POTPISA PODRŠKE: ‘To nije moje društvo. Neka se nitko ne uvrijedi, ali tu povlačim crtu’

Nije trebalo dugo da Zoran Milanović prokomentira podršku koju je kao predsjednički kandidat dobio od Branimira Glavaša

Predsjednik HDSSB-a Branimir Glavaš jutros je iznenadio cjelokupnu javnost i dao svoj potpis za podršku kandidaturi Zorana Milanovića. Biranim je riječima govorio o Milanoviću

“Ovaj moj potpis nije potpis za SDP nego za predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića. On je čovjek kojem nitko ne može osporiti domoljublje, čovjek koji ima svoj stav, dosad je pokazao da ono što radi, to i govori. Kod njega nema licemjerja ili laži. Pa bilo to nekome pravo ili krivo. Ja ga takvog prihvaćam. Smatram da je i fajter i diplomat. Kandidat koji ima u nogama dosta zagrebačkog asfalta. Mangup, političar, diplomat, a i domoljub i zbog toga ima moju potporu”, rekao je Glavaš nakon potpisivanja.

Milanović podvukao crtu

Iznenađen time je bio i Zoran Milanović, koji, u svome stilu, nije baš birao riječi.

“Iznenađen sam podrškom koju mi je dao Branimir Glavaš i moram se ograditi od toga jer to naprosto nije moje društvo. Neka se nitko ne uvrijedi, ali tu podvlačim crtu”, komentirao je Milanović i dodao kako je taj Glavašev potez poruka HDZ-u i premijeru Andreju Plenkoviću od kojeg se nešto očekuje, javlja Jutarnji list.

Osvrnuo se i na sudski proces

Jutarnji javlja kako Milanović nije propustio istaknuti kako je njegov novi pristaša optužen za teške ratne zločine. Problematizirao je i to što se još uvijek vodi sudski postupak za ratni zločin počinjen 1991. godine.

“Sud treba utvrditi činjenice i donijeti pravorijek. To je trebalo biti davno presuđeno”, zaključio je Milanović.