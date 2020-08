PREDSJEDNIK MILANOVIĆ: ‘Nisu svi s haškom presudom ratni zločinci’

‘Ja ne odajem odlikovanje ni jednom pojedincu nego svima njima. Tu ne možete biti ‘picky’, ne možemo mi birati’

Predsjednik Zoran Milanović danas je u Zagrebu održao govor na svečanom završetku obuke drugog naraštaja za razvoj vođa Marko Babić, ali i prijema ratnih zapovjednika Domovinskog rata. Tim događajem danas je započelo obilježavanje Vojno-redarstvene akcije Oluja.

“Rat ste dobili, dobili smo ga svi zajedno, ali prije svega oni koji su nosili oružje. Rat je gotov i nakon rata bilo je pokušaja, ne ulazim u motive, da se na Haškom tribunalu sve ovo prikaže kao zajednički zločinački pothvat. To je propalo kao namjera. Mi smo imali sreće da nijedan od naših generala nije ovlađen i osuđen. Zločinački pothvat je jedna loša namjera koji su nam pokušali uvaliti, to je bila jedna od glupih izmišljotina. Ispričavam se da pod dojmom kiše nisam pozdravio obitelji poginulih i nestalih. Sretan sam što vam mogu uručiti odlikovanje. To je naš dug časti i moj dug časti prema vama i prema njima. Žao mi je što ovo priznanje niste dobili i ranije”, prenio je N1 izjavu Zorana Milanovića.

‘Nije svatko tko je dobio kaznu u Haagu ratni zločinac’

Milanović je podsjetio da će dodijeliti odlikovanje brigadirima BiH koji su spašavali Bihać, ali prvenstveno Hrvatsku. Kasnije se osvrnuo na brojne kritike na račun odlikovanja Zlatana Mije Jelića. Podsjetimo, Jelić je u BiH optužen za ratni zločin. Predsjednik je rekao da nisu svi s haškom presudom ratni zločinci.

“Ne gledam na to što Bakir Izetbegović odlazi na grob Rasimu Dediću koji je osuđen za ratni zločin kao problem. Nije svatko tko je dobio kaznu u Haagu ratni zločinac. Nije isto Delić i Mladić i Karadžić. Ja ne odajem, kao što ste sami rekli, odlikovanje ni jednom pojedincu nego svima njima. Tu ne možete biti ‘picky’, ne možemo mi birati. Ne sjećam se da je gospodin Alija Izetbegović imao ikakvih problema kada su te iste postrojbe oslobađale Bihać 1995. ni kada je isti taj Alija od Tuđmana dobivao velered kraljice Jelene. Nisu Karadžić i Mladić isti kao Rasim Dedić. Neki ljudi su nažalost zarobljenici očekivanja. Na takav način nećemo graditi dobre odnose sa susjedima”, izjavio je Milanović.

