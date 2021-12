Predsjednik Zoran Milanović posjetio je danas područje pogođeno potresom i uvjerio se kako žive ljudi u kontejnerima.

Nakon obilaska dao je izjavu za medije u kojoj je istaknuo kako novca ima, ali je problem organizacija koje nema.

"Dosta novca se potrošilo, a malo toga se vidi. Stvar organizacije. Novaca ima, nikad više novaca nije bilo, i to novaca iz donacija, to nije rezultat rada vlade, to su EU novci koji nisu potrošeni. Siguran sam da bi sad Plenković rado paradirao na bijelom konju pokraj dovršenih stvari, ali novcem se mora pametno upravljati. Loša organizacija", rekao je Milanović.

O referendumu

Nakon što je izrekao svoje viđenje obnove dotaknuo se i provjeravanja covid-potvrda na Pantovčaku.

"Gore su svi cijepljeni, mi to provodimo od prvog dana. Ja sam potpisao taj zakon, tvrdim da je neustavan i to će se uskoro razriješiti na referendumu", rekao je.

"Ja sam upozorio ekipu iz Mosta. Kad sam rekao krađa, mislio sam figurativno. To koliko treba da se potpisi prebroje, to je u konačnici nebitno. Oni su si dali rok od mjesec dana, to je razumno. Ovo nije vrijeme da se priča o promjenama zakona o referendumu. Ali dok je Ustav ovakav, i mojom krivnjom, referendumi će se relativno lako organizirat. Ja bih se na premijerovom mjestu pitao kako to da je Most, jedna mala stranka, uspio skupiti toliko potpisa", rekao je Milanović.

O nabavi Bradleya

"Gledao sam Don't Look Up, dva puta. Kome je to impresivan film, on nema pojma o kinematografiji. Ne ukazuje na monstruoznost medija, nego politike. Najveća budala u tom filmu je američka predsjednica, vidjeli ste kako je završila, na kraju ju je pojela zubata ptica. Zabavan film, ali nije impresivan", rekao je Milanović.

"Pratite što se događa oko nabave oklopnih vozila Bradley, znam da to nije tema sad za ljude koji se bave bitnim pitanjima. Amerika nam nudi praktički na dar, a netko to pokušava omesti. Kad bi cijela HV bila opremljena takvim vozilima, bila bi prejaka. Onaj tko to opstruira, to je kao da činiš kazneno djelo nepružanja pomoći", rekao je Milanović.

"Ministar Banožić je dobio i pismo iz Pentagona od jedne srednje visoke dužnosnice, taman za njega, gdje ga se požuruje da donese tu odluku. Jedino netko tko ima poslovne planove u nekom drugom poslu opstruira dar koji nam SAD nudi. Znam da ima puno onih koji će reći što sada ovaj priča, međutim, stvar se događa, dramatična je. Netko ne želi da hrvatska vojska dobije nešto što je jako važno za obrambenu sposobnost zemlje", dodao je.