MILANOVIĆ NEMA LIJEPE RIJEČI ZA TRUMPA: ‘On je huškač, upropastio je položaj SAD-a u svijetu’

Milanović smatra da Biden kao ‘najsiromašniji senator’ ima ‘radnički i katolički gard da se postavi na nasilnike svake vrste’

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović uvrijedio se u srijedu na usporedbu svoje retorike s onom američkog predsjednika i kazao da Donald Trump potiče na mržnju te da je upropastio položaj SAD-u svijetu.

“Bez Sjedinjenih Država ovaj svijet nije isti i to u lošem smislu. Donald Trump to je sve upropastio. Potiče na mržnju, huška i to je to. To nećete čuti od hrvatskog premijera niti ministra vanjskih poslova, ali to se mora reći”, rekao je hrvatski predsjednik na berbi grožđa na Plješivici na kojem su sudjelovali strani veleposlanici u Hrvatskoj, a među njima i američki Robert Kohorst kojeg je imenovao Trump.

Milanović je rekao kako “smatra uvredom” novinarsku usporedbu njegovog retoričkog stila s Trumpovim.

“Niti vrijeđam manjine, niti podržavam bijele supremaciste. Što je tu slično?”, kazao je hrvatski predsjednik.

“Ja znam gdje pripadam i za koje se vrijednosti zalažem, a taj je stil puno sličniji stilu Joea Bidena kojeg sam upoznao i s njim osobno razgovarao”, dodao je Milanović, koji je u noći na srijedu pratio prvu debatu dvojice kandidata na američkim predsjedničkim izborima.

Milanović smatra da Biden kao “najsiromašniji senator” ima “radnički i katolički gard da se postavi na nasilnike svake vrste”.

Najvažniji događaj u zadnjih 20 godina

Hrvatski predsjednik ove je američke izbore prozvao najvažnijim događajem na svijetu u zadnjih dvadeset godina, od terorističkog napada na SAD 11. rujna 2001. godine.

Kazao je i kako je Joe Biden ‘za glavu’ iznad američkog državnog tajnika Mikea Pompea koji u petak stiže u Dubrovnik.

“Američki državni tajnik nema vremena doći u Zagreb. Mene tamo nitko nije zvao i iskreno bolje da me nije”, komentirao je Milanović dolazak američkog šefa diplomacije.

Dometnuo je da SAD pokazuje interes za Hrvatsku “dva dana prije izbora”.

“Netko će reći pazi što pričaš kao hrvatski predsjednik, zamjerit će nam. Ali jedino tako ide”, rekao je Milanović.

Veleposlanici Švedske, Izraela, SAD-a i Francuske, država koje su Hrvatskoj ponudile svoje borbene zrakoplove, iskoristili su berbu da bi naglasili prednost svojih letjelica.

Američki veleposlanik je pritom nosio masku za zaštitu od koronavirusa i značku sa zrakoplovom F-16.

Milanović je ponovio da bi američka ponuda trebala biti prioritet, no ovaj put dodao da je “to pod pretpostavkom da u Americi ostanu vjerni osnovnim vrijednostima te države” koja ipak nije savršena jer je “nastala na radu, kuluku i crnčenju tamnoputih ljudi” i na “rasističkim i segregacionističkim” spomenicima podignutim krajem 19. stoljeća da Afroamerikance posjete da su roblje.

“To su bolesne stvari u Americi i tvrdim da je takva Amerika deset puta lošije mjesto za život od Europe”, smatra Milanović i dodaje kako je SAD “zemlja za bogate”, a oni koji to nisu žive od ‘prvog do prvog’.

Kohorst predsjedničku debatu nazvao čudnom

Američki veleposlanik također je gledao debatu dvojice kandidata za američkog predsjednika i nazvao je “veoma čudnom”.

“Previše su si upadali u riječ”, rekao je Kohorst i izrazio nadu da će iduće debate biti bolje.

Nije htio prognozirati rezultate izbora koji će se održati 3. studenoga, ali je napomenuo da je na prošlim izborima glasao za Trumpa, koji ga je kasnije imenovao za veleposlanika u Hrvatskoj.