MILANOVIĆ NEĆE BITI U KOLONI SJEĆANJA: ‘HDZ ima dušmanski odnos prema tom danu, tamo nema mjesta za pristojne ljude’

‘HDZ će Dan pada Vukovara opet pretvoriti u, da nekažem kakav, pir

Zoran Milanović 18. studenoga neće sudjelovati u vukovarskoj Koloni sjećanja, neslužbeno doznaje Novi list koji navodi kako će SDP-ov predsjednički kandidat položiti vijenac na Ovčari, no u Koloni sjećanja neće prohodati trasu od gradske bolnice do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata.

Milanović je nedavno dao naslutiti da će zaobići Kolonu. Novinari su ga tijekom posjeta Samoboru pitali bi li danas postupio jednako kao u vrijeme dok je njegova Vlada u Vukovaru ploče s ćirilicom postavljala na zgrade državnih institucija, a on je tada odgovorio da bi ponovno napravio isto, no prije toga je iznio svoju analizu političke situacije u Vukovaru.

‘Penava će se tamo obračunavati s Plenkovićem’

“Što je Vukovar? To su njegovi stanovnici, koji su izlazili na izbore i u dva navrata birali gradonačelnika iz redova SDP-a. Taj je čovjek bio zarobljenik u logorima u Srbiji, Penava nije, koliko znam. On će se obračunavati s Plenkovićem i na mimohodu na dan pada Vukovara, koji će HDZ opet pretvoriti u, da ne kažem kakav, pir. Tako da tamo jednostavno nema mjesta za pristojne ljude. HDZ je sve potjerao, sve su rastjerali. To je dušmanski odnos prema tom danu”, izjavio je Milanović.

Kolinda i Škoro planiraju sudjelovati

Predsjednica je prvi put sudjelovala u Koloni sjećanja 2014. tijekom svoje predizborne kampanje i otad u njoj šeće svake godine. Tako će biti i za dvadesetak dana. Ni Miroslav Škoro neće izostati, potvrđeno je u njegovu stožeru.

U Vukovaru se očekuje Vlada na čelu s premijerom Plenkovićem kojem je Milanović prognozirao probleme s HDZ-ovim gradonačelnikom Penavom, navodi Novi list.