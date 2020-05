MILANOVIĆ NEĆE SMETATI PRI RASPISIVANJU IZBORA: ‘Ako je odluka da se na izbore ide sad, odmah, ja držim palčeve’

Predsjednik republike je poručio kako neće stajati na putu raspisivanju parlamentarnih izbora te da su za to dovoljan razlog politički motivi većine

Predsjednik republike Zoran Milanović izjavio je u petak da su politički motivi većine i onih koji mogu raspustiti Hrvatski sabor dovoljan razlog da se ide na izbore, čemu on neće stajati na putu. Nakon posjeta Modernoj galeriji Milanović je rekao novinarima da s premijerom Andrejem Plenkovićem nije razgovarao oko datuma parlamentarnih izbora.

“To je neka vrsta taktičkog oružja, on taktizira u vlastitom interesu i tako to funkcionara u demokraciji, naročito kad su okolnosti normalne i uobičajene”, rekao je predsjednik.

No, dodao je, okolnosti sada nisu uobičajene pa odluka o izborima nije kao svaka druga odluka u proteklih dvadeset godina jer će ima utjecaja na stanje javnog zdravstva i epidemiologiju.

“Ako je odluka da se na izbore ide sad odmah ja držim palčeve da to sve završi dobro jer još uvijek smo u vrlo osjetljivoj, nježnoj fazi izlaska iz mjera i ne znamo što nas čeka za dva tri tjedna. Ali očito je želja da se na izbore ide što prije tolika da se tome ne može stati na put, a ja tome neću stajati na put i ne mogu, na kraju krajeva”, poručio je Milanović.

PARLAMENTARNI IZBORI BIT ĆE U PRVOJ POLOVICI SRPNJA? ‘Dileme, što se tiče HDZ-a više nema, imenovali su i voditelja stožera’

Epidemiološki je svejedno kad su izbori

Osvrćući se na izjavu Nacionalnog stožera civilne zaštite koji je rekao da se u slučaju ponovnog rasplamsavanja zaraze neće poduzimati tako oštre mjere, Milanović je zaključio kako to znači da je s tog stajališta svejedno kad su izbori.

“Ali politički motivi većine i onih koji mogu raspustiti Sabor su dovoljan razlog da se na izbor ide”, rekao je Milanović objasnivši da je u Hrvatskoj prema Ustavu dovoljno prikupiti 76 ruku, dok je u nekim drugim zemljama potrebno osigurati širi spektar suglasnosti.

HDZ PLANIRA RASPUŠTANJE SABORA DO 22. SVIBNJA: Već se naveliko šuška kako će Plenković podijeliti mjesta na listama

Neće taktizirati

Također je poručio da on neće taktizirati jer njegova odluka ima puno manji učinak na rasplet stvari. Neusporedivo je važnije kad će Sabor biti raspušten jer izbori moraju biti u roku 60 dana, a ja odlučujem samo o dva tri vikenda, dodao je. Upitan hoće li se složiti s premijerom oko datuma izbora, rekao je da može saslušati premijera vezano za datum ali ne misli sazivati konzultacije, što je radila njegova prethodnica, dodavši da je u to u jednom trenutku mislio, ali to nije dužnost predsjednika.

Za mandat premijera Plenkovića rekao je da ga nije previše napadao, za razliku od Plenkovićevih napada na njega nakon izjave u Jasenovcu iza koje, kazao je, “stoji s dvije noge”. Ustvrdio je da se neće uključivati u predizbornu kampanju.