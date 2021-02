MILANOVIĆ NE ODUSTAJE OD VRIJEĐANJA: ‘B.a.B.e. djeluju kao pravomoćnici Ume Thurman, ona je vrhunski plaćena i kada je bila uznemiravana’

Iz udruge B.a.B.e. danas su poručili da se neće upuštati s predsjednikom u rasprave, ali da neće trivijalizirati temu seksualnog uznemiravanja; on im je ipak odgovorio

Predsjednik Republike Zoran Milanović nedavno je tijekom posjeta Petrinji izjavio da se sa seksualnim uznemiravanjem treba stalno boriti, ali “kada o tome zapomažu holivudske glumice, koje iz kreveta ne izlaze za manje od pet milijuna dolara”.

Zbog Milanovićeve izjave reagirala je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, ali i udruga B.a.B.e. Iz udruge su danas poručili da se neće upuštati s predsjednikom u rasprave, ali da neće trivijalizirati temu seksualnog uznemiravanja.

B.A.B.E. ODGOVORILE MILANOVIĆU: ‘Nećemo trivijalizirati temu seksualnog nasilja, on javno obeshrabruje žrtve’

Milanović im nije propustio odgovoriti pa se na temu njihova odgovora njemu oglasio na Facebooku. Predsjednik je napisao da su B.a.B.e. djeluju kao pravomoćnik holivudske glumice Ume Thurman i da je ona “bila dobro plaćena dok je bila uznemiravana”.

“Trivijalnu raspravu započele su logičarke iz udruge B.a.B.e., a da ih nitko nije ni spomenuo, niti p(r)ozvao. I sada se odjednom ograđuju, neće se upuštati u rasprave nego će i dalje predano djelovati kao punomoćnici Ume Thurman i braniti čast ostalih „zvijezda“. By the way, Uma Thurman je veličanstvena glumica, vrhunski plaćena glumica pa i onda kada je bila uznemiravana. Uznemiravaju uvijek oni koji su statusno, socijalno i financijski, dakle klasno u tom trenutku nadmoćni. Holivudske dive nisu nikakav uzor, nego svijet izvan svijeta, svijet za sebe”, napisao je Milanović na Facebooku.

