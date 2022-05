Predsjednik Republike Zoran Milanović uručit će odlikovanja Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za plemenitu i humanitarnu aktivnost darivanja krvi u 2019.

Na svečanosti u Uredu predsjednika odlikovanja će primiti 77 dobrovoljnih darivatelja krvi od 195 odlikovanih, dok će ostali odlikovanja primiti na svečanoj dodjeli planiranoj u lipnju. Prigodno se obratio predsjednik Milanović koji je rekao da će razgovarati s glavnim tajnikom NATO-a, Jensom Stoltenbergom.

"Mi smo članicama NATO-a putem glavnog tajnika da još jednom opišem prinesem njegovoj pozornosti situaciju u BiH jer međunarodni lideri su u potpuno zapuštenom stanju", rekao je i naglasio kompliciranu situaciju u BiH. Vladu Andreja Plenkovića je nazvao kukavičkom.

"Ako Hrvati na jesen krenu sa svojim izborima, realizacijom samouprave, može se dogoditi da netko meni nepoznat naredi uporabu snaga protiv Hrvata. Nama je zabranjeno biti u BiH. Mogu Turci, Austrijanci, Hrvati ne mogu. Hrvati su valjda opasni, raskomadat će BiH. Mi bi poslali par časnika", rekao je.

"Što imam od toga da zaprijetim nekakvom blokadom? To je nešto što bih proveo u hrvatskom interesu, ako ne postoji suglasje s Hrvatskom vladom. Nemamo zajednički stav, zato što Plenković blokira sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. To je najformalniji oblik suradnje”, rekao je predsjednik.

Otpor 'tlačiteljskoj politici'

Citirao je Matoša pa naglasio: "Ovo je pitanje otpora tlačiteljskoj politici prema Hrvatima u BiH. I vidjeli smo zadnjih dana da se očitovala čak i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zanimljivo. Oni su se oglasili u travnju, prije cijele ove sage”, rekao je Milanović.

“Cijenjeni akademici su prije više od mjesec dana, u vrijeme mira, rekli da Hrvatima treba ta prava o kojima sad govorimo, osigurati pod svaku cijenu. To je stav najbližih Plenkovićevih suradnika kad slobodno misle. Kad su pokoreni, kad ne slušaju Matoša, onda ne misle. Ja ih pozivam da još jednom pojasne što su mislili pod time – ne pitajući za cijenu. Ja pitam za cijenu, puno sam blaži od njih.

Ovo je Plenkovićeva fantazmagorija, on ovo svodi na naš osobni sukob i moje inaćenje prema njemu, što je nevjerojatna razina izdajstva. Ali kada bismo on i ja uputili istu poruku, barem 75 posto hrvatskih građana bi to podržalo. Ovo je isključivo Plenkovićeva osobna sabotaža, ćeif i privatna karijerna avantura”, rekao je Milanović.

'Ja nemam ništa za izgubiti'

Na pitanje koje bi mogle biti posljedice sukoba Milanovića i Plenkovića, Milanović je rekao da to nije njihov sukob. “To nije naše, to je njegov osobni feud, to je njegovo ludilo. Ja nemam ništa za izgubiti. Nema tu ničeg mog osobnog. Ja nisam čak ni dobio te glasove u Hercegovini, ali to ne znači da okrećem leđima onima koji su u najvećoj potrebi. To rade briselski karijeristi, najgora sorta ljudi”, rekao je Milanović.

“On mora znati da nema ničeg osobnog. Ja ne znam što će biti, ja radim da se izbjegne taj scenarij, da nitko u BiH ne izgubi, osim onih koji žele reketariti Hrvate. Tko god mi krene pričati o tome da će biti rat u BiH, treba ga selotejpom zalijepiti, treba mu zalijepiti usta, jer tko će koga napasti u BiH? Nema se. Nema se oružja, ali zato se ima strpljenja i dok Hrvati iseljavaju, rade se karijere u Sarajevu, u uredu visokog predsjednika. Mali broj ljudi se bogati na tome”, rekao je Milanović.

'Ako nema Đerek nema pravde u državi'

Govorio je i o potencijalno blokadi ulaska Finske i Švedske u NATO. “Turska će tražiti puno. Plenković je u kamere govorio da neće blokirati. Evo, blokirali su. Onda je hrvatski ministar govorio da Turska ima razloge. Isuse Bože. To je naš ministar”, rekao je.

"Plenković šeficu DORH drži kao oficira, vrši pritisak, a istovremeno njegov ministar, potpuno izopačen lik, sad ne isplaćuje dnevnice ni klapi Hrvatske mornarice, reketari ih. On je ohrabren činjenicom što nije osramoćen i otpušten i da je ostao ministar. To je jedan lopov koji je za nečiji račun opstruirao pravdu. DORH čeka da gospođa Đerek radi njihov posao. Jer ako nema Đerek nema pravde u državi", rekao je Milanović.

Tvrdi da je HDZ opsjednut avionima za koje kaže da sad vidimo nakon tri mjeseca rata u Ukrajini da su ti avioni bezvrijedni. "Taj korumpirani probisvijet je odlučio sazvati misu na Jarunu u 19 sati, a ovdje je program u 18 sati. I onda će valjda kazat da sam ga ja opstruirao. Time se ti ljudi bave, spletka, pakost. Neka vojni ordinarij zna, ako im crkva bude prazna, to je zbog Plenkovića i Banožića", rekao je.

Milanović tvrdi da Plenković državu vodi u uzurpatorsku autokraciju bez vladavine prava. "Očito je sklopio neki dogovor s DORH-om. Biraj poštene ljude, ne polusvijet", rekao je te komentirao navijačke nerede rekavši da je on hajdukovac i "malo subjektivan", ali da je prije svega predsjednik. "Kada sam gorio za Hajduk, nikada nisu imali paranoični pritisak da su žrtve i da ih žele smanjiti", dodao je. "Ne tražiš razloge izvan sebe".