Danas se obilježava 30. obljetnica osnutka Matice hrvatskih sindikata. Uz čelnike i članove sindikata Matice, na svečanosti su bili i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić u svojstvu izaslanika predsjednika Vlade RH i izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora te izaslanica i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Milanović je na početku svojeg govora zahvalio čelnicima sindikata na pozivu na obljetnicu. Govorio je o izazovima s kojima se suočavamo u inflaciji te je naglasio kako inflacija nije ista u svim dijelovima EU-a te kako moramo misliti prije svega na interese naše države.

"Budite uporni i shvatite da ova Vlada i ona Vlada u Rijeci i Splitu i tako dalje, da bi vam najradije dali sve, i ja bih vam dao sve, ali brate, nema", rekao je Milanović.

O Plenkoviću: 'Pozovi Kosor na kavu'

Kasnije je Milanović dao i izjavu za medije gdje je još jednom komentirao svoj odnos s premijerom Andrejem Plenkovićem.

"Nisam ja tu radi društva i druženja, nego radi obaveza. I zadnji propalica te može udariti. On ima dužnost koju uporno i bezobrazno krši i još kaže da ja uporno radim protiv Vlade. Naša dužnost je da surađujemo. Postoji uvijek podsvjesna veza s izrečenim. On je jučer rekao da on nama ne treba. Nama? Tko je to nama? Neka banda je to? Nema ničeg osobno. U nekim područjima jednostavno moramo surađivati. O tome da ja rušim Vladu... Ajmo ovako. Izabran sam za predsjednika od hrvatskih ljudi. Razmislit ćemo o pozivanju opoziva predsjednika... Pa nije to moja strina ili teta rekla. Bogami, nije se ohladila juha od izbora moje prethodnice, a ona je u pismu tražila moju ostavku kao premijera u veljači 2015. Jesmo li to zaboravili, Plenkoviću? Tada je uživao povlastice u Bruxellesu, moramo zahvaliti Jadranki Kosor na tome. Pozovi je na kavu", poručio je Milanović Plenkoviću.

O uhićenju Dekanića

Novinari su upitali Milanovića treba li uhićeni Damir Dekanić podnijeti ostavku.

"Pa da, naravno da treba. Ali neće je dati. Imate frajera koji se napije ko metla, vide ga ljudi nakon prometne, obnevidio od cuge. Vozi službeni auto umjesto da ga vozi vozač. Ti uzmeš službeni auto, porazbijaš pola šora, fabriciraš dokaze i mora proći godinu dana. To nije napravio neki komunalni redar, nego župan. Hoćete mi reći da to ne zna policijski vrh. Tvrdim da su sudjelovali u zataškavanju. Nisam to vidio, ali to je moje mišljenje i prosudba. To je utemeljeno na mom iskustvu."

"Pa i ja bih da sam premijer tako nešto smatrao hitnim stanjem. Hej, župan iz moje stranke. Pa istog trena ti je to kriza. A policija tvoja. A imenuješ i postavljaš šefove po Hrvatskoj. Zna se da ih bira HDZ. Očekivao bih da netko kaže da su zeznuli, da su napravili propust. Je li ovo rušenje Vlade? Jesam se ja napio i porušio ogradu? Još nisam. Oni očekuju da nas par milijuna idiota vjeruje da je to istina. E pa nije istina", rekao je Milanović.

'Vlada je poslala helikoptere Ukrajini, to vodi krvoproliću'

O Slovačkoj koja šalje borbene avione Ukrajini, Milanović je rekao: "Okej, njihova odluka, zašto bih ja to komentirao? Pitate me hipotetski, kad bismo mi imali avione, bi li ih trebalo slati? To bi ovisilo o stanju tih zrakoplova.. Ja pretpostavljam da se čak ni ova Vlada ne bi odlučila za to. Ovi helikopteri koje su poslali Ukrajini, to je odluka Vlade, to vodi masovnom krvoproliću i masovnoj pogibelji i produljenju rata. Ti helikopteri nisu gubitak za HRZ, oni nisu perspektivni i istječu im resursi. Oni nam u tom broju ne trebaju. Mi smo imali prevelik broj helikoptera ogromnog kapaciteta za potrebe jedne male države i male vojske. Američki koje nabavljamo su brutalno skupi, na tome se rade nezamislivi profiti.

Vlada može što hoće kad je u pitanju oprema, ali kad su u pitanju kadrovi, onda ne može, jer ja sam vrhovni zapovjednik."