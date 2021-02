MILANOVIĆ NAŽIVCIRAO SARNAVKU IZJAVOM O GLUMICAMA: ‘Dođe mi da uzmem mokru krpu i da ju zamotam oko glave’

‘Dođe mi da uzmem mokru krpu i da ju zamotam oko glave da bih spriječila glavobolju koja me hvata kada slušam takve izjave muškaraca’

Govoreći o sve većem broju žena koje izlaze sa svjedočanstvima preživljenih napada, Sanja Sarnavka iz udruge Solidarna i dugogodišnja aktivistica za ljudska prava komentirala je za N1 današnje izjave predsjednika RH Zorana Milanovića o zlostavljanjima žena.”Kada o tome zapomažu glumice koje iz kreveta ne izlaze za manje od pet milijuna dolara, to baš ne vidim kao nešto čime bi se trebao zanimati. Kada to rade žene koje su zaposlenice, službenice, majke ili mlađe kolegice u akademiji, to je problem”, rekao je Milanović.

“Kad čujete našeg logoreičnog predsjednika države dođe mi da uzmem mokru krpu i da ju zamotam oko glave da bih spriječila glavobolju koja me hvata kada slušam takve izjave muškaraca. Ono što se često događa kada se dogodi seksualno nasilje, jest da se propituje više žrtva nego nasilnik. Mi smo jedno regresivno društvo, idemo unatrag. Sada imamo 10 muškaraca koji su potpisali i bave se pitanjem pobačaja, ali nismo imali 10 ili 50 muškaraca koji su izašli u javnost i rekli to je nedopustivo”, rekla je Sarnavka.

‘Boras je potpuno izgubio kompas’

Također se osvrnula i na izjave rektora Sveučilišta u Zagrebu, Damira Borasa, koji je rekao da je i on imao u životu puno uznemiravanja te da ga nitko nije štitio. “Borasovo rektorovanje ostavit će tako pogubne posljedice na ovo sveučilište da ja ne znam kako će se i koliko trebati da se oporavi. Opet će to ovisiti o tome tko će biti imenovan nakon njegova odlaska. Ne radi se samo o njemu. Boras je u potpunost izgubio kompas”, rekla je.

Istaknula je da bi se trebala raditi studija slučaja što se događa s nekim ljudima kad se “dočepaju” pozicija moći. “Ja ga ne mogu slušati, ne samo u ovom slučaju, nego i svim drugim slučajevima. Taj odnos prema novinarki, recimo, Dori Kršul i Telegramu – njemu se to ne sviđa i on to doživljava kao zlostavljanje. Njega muče jer netko govori i propituje njegove postupke”, kazala je.

