Predsjednik Zoran Milanović, nakon što je obišao spomen-područje Jasenovac povodom proboja logoraša, daje izjavu za medije.

"Imate s jedne strane korumpirane poluudbaše i s druge Židovsku zajednicu koja je neovisna", kaže Milanović o odvojenim kolonama. Ponovno je prozvao Franju Habulina rekavši da su ga kupili jer se bojao da ne "izgubi peneze".

"Za mene je službeno kad sam tu ja. A ovo je, za one koji imaju blagajnu i iz te blagajne kradu i kupuju, oni rade još. Nevjerojatno je kak ljudi dolaze po još. Pred te događaje Plenković uvijek te ljude kupi, dovede ih, kupi im kavice i nakon toga ponovno laganje. U biti, mi danas ovdje, imao bih ozbiljan problem biti ovdje u društvu Milorada Pupovca, čovjeka koji je rekao da je HV u Oluji počinila etničko čišćenje", kaže predsjedik.

"To je sve skupa jedno dno, to se ovdje danas okuplja u 10 sati", kaže predsjednik. "Bio premijer, znam kako se može manipulirati. Premijer je jedan lažov. Ponovit ću. Nakon one huljske, udbaške provokacije Plenkovća i njegovog klana, ja ne mogu i neću drugačije da svakoga tko legende Domovinskog rata dovede u vezu s UDBA-om, takve ću osobe zvati udbašima. Kad mi netko govori o živcima, moji su dosta ledeni većinu vremena. Volio bih da nisu", rekao je Milanović.

'Sin rezervnog majora KOS-a'

"Ali da mi jedan sin rezervnog majora KOS-a sad govori da je jedan Gotovina udbaš, e pa nećeš matere ti. Predsjednik hrvatske Vlade je udbaš druge generacije", kazao je Milanović o Plenkoviću.

"Kad je Pupovac razmijenjen za fotokopirni stroj, kad je fotokopirni stroj poslan na Filozofski fakultet, uvjet je bio da Pupovac tamo postane profesor", rekao je.

"Neki su se iz onog sustava pokušali iskupiti na način da su se borili za hrvatsku državu. Ali najodvratniji su oni iz trećeg ešalona, koji su onda dobijali društveni status na osnovu svojih roditelja, oni bi trebali šutjeti. I Ivica Račan je bio šef Partije, koju nije moguće odvojiti od Udbe, ali on je to prihvaćao sa svojim greškama", rekao je.

"Ne podnosim one koji su isplivali ispod svog sluzavog kamena i sad nam drže lekcije. Hrvatske legende rata pokušavaju prikazati kao udbaše. Medved neće nikad imati reputaciju kao Gotovina i nikad ju neće imati. Ali mogao je imati ljudsku reputaciju, ali ju je izgubio", rekao je. "Mi smo komplicirano društvo. I to je Tuđman u jednoj mjeri razumio. I Šušak isto. Njegovi generali, Rojs i Krešić, su potpisali to pismo. Je li i Šušak udbaš?", rekao je Milanović.

'Mi imamo udbašku kukavelj u Banskim dvorima'

"Pomilovanja su ustavna ovlaštenost predsjednika RH, a to se šalje u Ministarstvo pravosuđa, HDZ-ovo, korumpirano i banditsko. Evo ja pokušavam doći do jedne note koju je MVEP poslao o ratu u Ukrajini, ne možemo doći do toga. Mene zanima koliko je branitelja u zatvoru zbog zločina koji su počinjeni u ratu. To što je netko bio branitelj, a nakon toga se napio i silovao, to mu je otegotna okolnost. Ako je netko ubio u ratu u kojem je branio Hrvatsku, to što je branio je olakotna okolnost, ali mora odležati kaznu", rekao je.

"I Norac i Hrastov su bili lišeni slobode zbog zločina i onda dolazi hrvatska mater država kaže da će obitelj Hrastova morati plaćati odštetu sljedećih 50 godina. Znate tko će nakon toga htjeti biti hrvatski vojnik? Nitko, morat ćemo ih uvoziti iz Pakistana", rekao je. "Mi imamo udbašku kukavelj u Banskim dvorima. Umiri, uspavaj, daj neku pinku, ucijeni... tako oni rade", rekao je Milanović.

"Tko je platio Zekanoviću da prijeđe HDZ? Time neka se bavi DORH. To je korupcija. Taj tip to radi za cash, izravno ili neizravno, sto posto", rekao je Milanović koji je Plenkovića nazvao UDBAšenkom.

"Plenković je udbašenko, a ja sam bio predsjednik Partije koja je izašla iz Saveza komunista koja je bila vezana za Udbu. Šta i da jesam pristupio Savezu komunista? Pa nisam bio predsjednik HDZ-a", rekao je. "Nisam mislio da će na vlast doći UDBAšenko zajedno s ekipom koja mu to tolerira. Pitajte pupicu zašto mu to tolerira. Židovi su se maknuli, oni su neovisni i imaju novaca. Nije lako biti neovisan", rekao je predsjednik te kazao da je Plenković udbaška hulja.

