MILANOVIĆ (OPET) OPLEO PO PLENKOVIĆU: ‘Dok je on jeo kroasane u Bruxellesu…’; ‘Pripremite se sad na cirkus u Okučanima’

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskoga vijeća u Križevacima nakon čega je dao izjave za medije. Komentirao je komemoraciju u Jasenovcu prozvavši Plenkovića da izbjegava zajednička obilježavanja.

Komentirao je incident sa skidanjem hrvatske zastave u Beogradu, javlja N1.

“Mislio sam da je to čuvan objekt, u Hrvatskoj se to ne bi dogodilo. A što se tiče ambasadora, on je sluga hrvatskih manjina gdje god ih ima”, kazao je Milanović.

Hrvatska već osam mjeseci ne šalje diplomate. Milanović kaže da je zapravo u Plenkoviću problem:

“To tako funkcionira dok je on jeo kroasane u Bruxellesu. Osam mjeseci mi već čekamo. To je pomalo sadističko ponašanje. To bi trebalo već završiti”, izjavio je predsjednik.

‘Došlo mi je da vratim povelju’

Osvrnuo se i na događaje u Jasenovcu:

“Jučer je Habulin morao odbiti šetnju. Došlo mi je da vratim povelju koju sam dobio od Antifašista. On je došao autom predsjednika ureda i otišao.”

Ponovno se vratio na premijera:

“Čovjek izbjegava zajedničko obilježavanje, sad se pripremite na cirkus u Okučanima, tu će biti veselje i radosti”, kaže Milanović.