Predsjednik Zoran Milanović položio je danas vijenac kod spomen-obilježja 137. brigade ZNG/HV u spomen na sve poginule, preminule i nestale hrvatske branitelje. Nakon toga je sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice osnutka brigade.

Milanović se prošli tjedan obrušio na ministra obrane Marija Banožića zbog prijevremenog umirovljenja brigadira Elvisa Burčula, a nakon toga je Banožić Milanoviću odgovorio da je razlika između njih dvojice ta što on nastoji ostati pristojan.

Na pitanje o sjednici Vijeća za obranu rekao je kako bi trebala biti održana svakako prije donošenja proračuna.

'Sastanak neće izgledati dobro'

"Planiranje, novac i oprema su nešto za što se novac mora osigurati. Vojnici govore meni, a ja to svakom prilikom pokušavam reći onima koji o tome odlučuju, no odgovora nema".

"Sastanak neće izgledati dobro. Između dobrih odnosa stoji osvetnična težnja ministra obrane. Ne može nekakav ministar reći da će nekoga potjerati u mirovinu. Ja protumjerama neću uzvraćati, na vojnicima se ne smije iskaljivati", kazao je.

'To su kamikaze'

"Znate kako su kamikaze završile, nanijele su štetu američkim flotama, ali i dalje ništa. To su kamikaze, Plenković to mora riješiti. Od njega se očekuje da to riješi. Ovo što se sada događa to su poruke koje se odašilju unutar HDZ-a", poručio je.

Na pitanje može li i dalje surađivati s ministrom kaže:

"On je nebitan."

'Ja sam vrhovni zapovjednik...'

Na ponovna pitanja o Burčulu rekao je da će on opet voditi Bojnu, iako kao zamjenik.

"Ja sam vrhovni zapovjednik i u vojsci se zna tko je to. To svakako nije ministar obrane, nijedan, posebno ne stranački. Sve što zakon propušta reći propisuje Ustav, ne mogu biti dva vrhovna zapovjednika. Ali Vlada upravlja novcem. Pitanje tog zapovjednika, zašto nema toga, toga i toga. Za to je odgovorna Vlada i ministarstvo", poručio je i dodao:

"Ako si ministar i ako ti je 10 puta rečeno nešto od zapovjednika i mene, onda reagiraš. S obzirom na to da nije u stanju ministar, kao što nije u stanju ni nabaviti pisoare za vojni neboder, onda ćemo s premijerom razgovarati jer samo on to može razriješiti. Ne može nečija osobna frustracija imati utjecaj na odnose u vojsci. Ako čuješ da vrhovni zapovjednik traži nešto onda to napraviš. Ako ne, onda ideš u rat, ali tuđim gloginjama mlatiš nešto."

'Nije u stanju nabaviti ni pisoare'

Milanović kaže da u vojsci vidi prije svega rad i posvećenost poslu.

"Ovo što sad nabavljamo je lijepo, veliko, skupo. Ako si ministar i ako ti je 10 puta rečeno nešto od zapovjednika i mene, onda reagiraš. S obzirom na to da nije u stanju biti ministar, kao što nije u stanju ni nabaviti pisoare za vojni neboder, onda ćemo s premijerom razgovarati jer samo on to može razriješiti", kaže Milanović.