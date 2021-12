Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u petak je sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Vojarni "Pukovnik Marko Živković".

"Dolaze nakon Nove godine najmoderniji američki helikopteri Black Hawk, dva nova i dva darovana. To je značajna stvar. Ne radi odnosa u regiji, pokazivanja mišića o regiji i tome tko će koga napasti, o tome zaista ne razmišljamo. Radi se o tome da naši ljudi rade s najkvalitetnijim aparatima, da budu sigurni", rekao je Milanović.

Nakon govora Milanović je dao izjavu za medije.

'Hangari nisu kineski zid'

"Od hangara za helikoptere još nema ništa. Nemam odgovora na to. To je totalni nemar. Helikopteri će morati kisnuti na kiši. Nisam to govorio pred vojnicima, ali ovdje moram. Netko će morati ići na kišu. Oni ne smiju na kišu jer za to nema opravdanja. Hangari nisu kineski zid, to je jednostavan posao", poručio je Milanović.

Kazao je da se nada da avioni na kraju neće koštati milijardu i 300 milijuna, što je ozbiljan problem. "Bilo je trenutaka u kojima se razmišljalo da se riješimo te strane, zrakoplova. Tih 200 milijuna eura koji su došli preko noći maznuto je, nestalo je", rekao je Milanović, pa nastavio: "Ranije nisam znao za hangare, nije me nitko izvijestio. U dvije i pol godine se to moglo izgraditi. To je naprosto nerad. Napiješ se, ostaviš auto i to je to", rekao je.

'Banožić neće ni primirisati'

"Zašto nema ministra? Zato što se vjerojatno radi o njegovoj smjeni. Dok se ne vrati Burčula u službu i ne prestane maltertirati admirala Hranja to će bit ido daljnjega ovako. Neće ni primirisat", dodao je.

"Ljudima se ne isplaćuju dnevnice ali interesantno, u isto vrijeme dobivaju plaću. Ta cijela ludorija se raspada na prvom koraku, nema nikakve logike. On će naređivat Vrhovnog zapovjedniku tko će polagati vijence. Zato što misli da može. To vrijeme je prošlo", poručio je.

"Nekom je u interesu da se Bradleyi ne uzmu, ne da se ne kupe, nego uzmu. Netko sustavno to po medijima podriva i minira, to je ultimativni bezobrazluk. Kongres je donio tu odluku i ona se može ponoviti, ali tako nepouzdanim partnerima to neće nitko napraviti. Netko valjda želi uzeti proviziju. Ne želiš nešto što je američko, to je super roba", rekao je Milanović.

'Što da još radim, sazvao sam Vijeće...'

Upitan tko je "maznuo" novac, kazao je da nije rekao da je "netko došao s vrećama krumpira i utrpao novac". "Taj novac je nestao i to je 200 milijuna eura manje u projekcijama obrambenog. Ono što je projicirano je laž. Nisam vidio da je tu PDV. On je povećan na pretpostavci da se radi o milijardi eura, a radi se o 20 posto više", rekao je Milanović.

"Ako nešto najavljujete, onda je sljedeći korak da to stavite u proračun. Najavljeno je, lagalo se, nije stavljeno u proračun", poručio je.

Potom je uslijedila žustra rasprava s novinarima. "Ja ne znam sve, ovo nije sustav tužibaba u kojem Hranj dolazi svaki dan tužakati. Ja nemam resurse obilaziti vojna postrojenja. Ali vojska se potuži, ja sam od vojske saznao ozbiljne stvari", rekao je predsjednik, pitajući novinare što može više napraviti od toga da je sazvao Vijeće za obranu. "Tražio sam da u priopćenje izrazi da stanje nije zadovoljavajuće, i to je odbijeno. Što da još radim?", upitao je Milanović.

"Pitate me što je vojnik napravio? Ništa, ne ovisi o njemu. Što može Robert Hranj? Sazvati presicu? Ovo je vrlo nekorektno kad pitate što on može. Može upozoriti. Mene, na savjetu", rekao je.

Milanović je kazao da će tražiti skidanje oznake tajnosti ugovora oko kupovine Rafalea. "Jesam li ja to pregovarao? Od Hranja sam saznavao što se događa. Kad je donesena odluka da se uđe u pregovora s Francuzima, tu Hranj otpada. Pitanja morate postavljati ministru obrane i premijeru. Naravno da sam bio upoznat, ali između pregovora i odabira... Tu ulazi vojska, ministarstvo, Frka Petešić i Plenki", kazao je.

'Neću dopustiti da mi zatvore usta'

Govorio je potom o svojoj izjavi u genocidu u Srebrenici i tragediji vezanoj uz obitelj Zec. "Siniša Rimac nakon toga počinio je još jedno kazneno djelo, ubojstvo u Pakracu i za to je dobio 8 godina. Dakle, ubio je dvaput. Tko ga je pomilovao? Stipe Mesić. Ne sjećam se da je itko tako divljački napadao Stipu Mesića kako sada mene napadaju, a pazim što pričam. Neću dopustiti da mi zatvore usta. Imamo posla s moralnim kamatarima, koji smatraju da su svi ostali budale i šovinisti", kazao je.

"Ti ljudi su poremećeni. Neke od njih znam, neki su i zločesti. Usporedili su me s Orbanom, on je za mene jedan klaun. Usporedili su me s Mladićem i Tuđmanom. Čović je u ratu imao čiste ruke", krenuo je nabrajati Milanović.

"Nije svaki zločin isti. Ne znam. Možda je zato Mesić skratio kaznu Rimcu. Ja, recimo, ne dajem pomilovanje. Neka bude kako je rekao sud, ali to ne znači da nećemo razgovarati i da neću spominjati slučaj Vukovar koji je 2 mjeseca sistematski uništavan. Stvari su itekako za usporedbe. To ako nekome smeta, neka pjeva borbene", dodao je.

"Rimac je jedan poseban slučaj. Tko je imao interes da štiti te ljude? To je jedna idiotska situacija, kasnije je to popravljeno udarom države na te tipove i isplatom odštete, koja nije sudska ali je državna volja.

Ti ljudi su primarno bili predmet pljačke. Da Zec nije imao novaca, ne bi mu se ništa dogodilo, ne bi ga išli pljačkati. Novac, prljavi novac... O tome se mora pričati, mladi moraju znati. Razmišljajmo malo o kontekstu, kako bi rekao Plenković. Nećemo prestati nazivati ulice po žrtvama", kazao je Milanović govoreći o zahtjevu za imenovanjem ulice po ubijenoj Aleksandri Zec. "I sa Srebrenicom da se sa dozom mjere postupa", dodao je.

O Banožiću: 'Svjestan je da kad ovo završi da se mora vratiti doma, u kuruzu...'

Govorio je potom ponovno o Banožiću. "On je pao s kruške, on mora otići. Ja vjerujem da ima ljudi u HDZ-u koji to mogu raditi. Došao je u Zagreb, maznuo si je stan. Ide svaki dan doma u onom kockastom Mercedesu pucati po veprovima. I svjestan je da kad ovo završi da se mora vratiti doma, u kuruzu", rekao je.

"Vojska ne može raditi ako se u nju stalno ne ulaže. Ako se to ne radi, onda je to ljuštura i Potemkinovo selo. Ali u Lučkom nije ni Potemkinovo selo nego livada. Potemkinovo selo bar ima fasade", rekao je.

Na kraju je poručio da on "može reći", ali ne može upravljati novcem. "Da sam ja premijer i Kotroman ministar, ne bi bilo tako...", poručio je za kraj.