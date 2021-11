Predsjednik RH Zoran Milanović u službenom je posjetu Vatikanu, a u ponedjeljak ujutro zajedno sa suprugom bio je na privatnoj audijenciju kod Svetog Oca. Nakon sastanaka Milanović je dao izjavu za medije.

"Pričali smo o svim stvarima koje nas muče i koje uz pomoć Vatikana možemo riješiti, i o cijepljenju… U Vatikanu su svi cijepljeni, tu očito prevladava znanstveni pogled na cijeli problem, a i maske se rijetko nose", rekao je Milanović.

'Imam problem s mahnitanjem bez ikakvih argumenata'

"Imam problem u zadnje vrijeme s tim jednim mahnitanjem bez ikakvih argumenata. Ne može biti znanost izum cjepiva, što je rezultat rada nekoliko briljantnih umova i ove gluposti s mjerama. U Austriji danas zabranjuju ljudima koji nisu cijepljeni da izlaze iz kuće. Što je to? Znanost?", upitao je Milanović.

"Građanima sam poručio da se cijepe, ali i građani imaju pravo da se zaštite od samovolje. Gdje je tu sud za ljudska prava? Papa je dobro rekao, to je čin milosti i ljubavi prema sebi", rekao je.

Dodao je da je s Papom govorio i o stanju u BiH. "Dok god Hrvati inzistiraju da im se ne oduzima pravo da izabiru svog predstavnika i okreću se prema Sarajevu i to kažu, budite sretni i neka vam jeza krene niz kralježnicu kad Hrvati okrenu glavu od Sarajeva i kažu da ih to ne zanima. Educated guess je da Hrvati još uvijek haju za Bosnom i Hercegovinom", rekao je Milanović.

Papi je poklonio glagoljaški misal. "A pričao sam mu o tome da je glagoljica hrvatsko pismo bila stoljećima, a tek onda latinica", rekao je Milanović. "On je meni poklonio svoje radove, govore, i jedan umjetnički rad", rekao je Milanović. Dodao je da je Papa pozvan u Hrvatsku. "On ima i puno godina, nisam siguran da bi nakon 80 godina trebao biti globetrotter, ali apsolutno je dobrodošao u Hrvatsku", rekao je.

Upitan koju mu je poruku Papa uputio, Milanović je rekao da je neće dijeliti s javnošću, "jer je previše intimna".

O stanju u vojsci

Milanović je iz Vatikana govorio i o stanju u vojsci. Kazao je da mu se premijer Plenković nije javio na pismo koje mu je poslao. "Zadatak je ministarstva, ne ministra, da pruža potporu predsjedniku. Kad dođete s kruške i sve što imate je provincijska, gorljiva osvetnička ambicija, onda imate to što imate", rekao je Milanović. Istaknuo je kako se zapovijedi načelnika Glavnog stožera OSRH-a moraju poštovati te poručio kako je premijer "opasno neodgovoran čovjek" te kako "zna da sad ima problema s Gabikom, ali da ovo treba riješiti".

Komentirao je i postavljanje vojnih šatora kod KBC-a Dubrava te kazao kako je to apsurdno, jer stiže hladnije vrijeme, to su "uvjeti za legionare. Gdje su kontejneri?"

Komentirao je prosvjede vezane uz covid-potvrde. "Država se mogla za to pripremiti na 10 načina. To je stara tema. Sad se dižu vojni šatori pred Dubravom. Mene je sram doći tamo jer to ne služi ničemu. Rim je jedno, Zagreb je drugo. Što je s kontejnerima? Gdje su oni? Na Baniji gdje se ne radi dovoljno. Bolnice nisu zatrpane, nego neki dijelovi", kazao je Milanović dodajući da nije morao imati nikakvu covid-potvrdu prilikom susreta s Papom.

"U Vatikanu nemaju antivaksere. Hrvati su OK, nisu savršeni, ali su posebni. Nismo ni mi najgori po tom kriteriju, što je uopće najgore", upitao je. "Kako je moguće da Švedska uopće preživljava, nikada nije bilo prisile prema ljudima. Broj mrtvih je manji na milijun nego u Hrvatskoj. Dajte, neka pošalju nekoga tamo umjesto u Bruxelles ili u Slavoniju da krade Europske fondove da vidi kako to Švedska preživljava, kako nisu nestali s lica zemlje kao nacija i društvo. Jel tak' da se može?“, poručio je, dodajući da je grozno što se događa u Austriji.

Govoreći o izboru veleposlanika, Milanović je kazao da "kao što vojnici ne mogu govoriti da bi bili generali, tako je i u vanjskim poslovima". "Stotine ljudi prođu kroz Ministarstvo vanjskih poslova, diplomatsko-konzularna mreža je puno manja i ne može svatko govoriti da bi bio veleposlanik."

Upitan hoće li za veleposlanika podržati Davora Ivu Stiera, Milanović je rekao da je Stier u Argentini uređivao ustaške novine. "A to ne znate, znate da je iz Argentine? Bio je politički aktivan, jedna od zadnjih stvari jest da je uređivao ustaške novine. A što je tamo radio? Sladoled prodavao sigurno nije", poručio je i rekao kako misli da će licemjerje koštati Hrvatsku.

"Gordan Grlić-Radman ne bi nikada postao veleposlanik na pragu šezdesete da nije bilo mene. I onda je otišao u Pariz kod Goldsteina kao običan veleposlanik iz Budimpešte sa svojom suprugom i došao čovjeku doma na večeru i u ured gledati Titovu sliku. To je bilo super. Ne postoji neka druga riječ. To nije licemjerno, ovo je licemjerje na kvadrat. Ta osoba je jedan običan licemjer koji se presvlači brže od Batmana, Spidermana i Supermana u jednom kadru. Jednom je ovako, a drugi put potpuno drukčije", kazao je.